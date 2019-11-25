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      Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе

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      / Коллаж 24 канала

      Ровно год назад – 25 ноября, российские корабли атаковали два украинских малых бронированных артиллерийских катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". 18 ноября 2019 года корабли вернули Украине. Почему их захватили и как удалось вернуть украинские корабли, – в материале 24 канала.

      Когда и как захватили наши корабли

      Россия захватила в Керченском проливе украинские корабли, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту находилось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

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      А началось все с того, что украинские катера и буксир не могли пройти под Крымским мостом, ведь, по информации Керчтрафикконтроля, "на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря". Хотя в то же время через Керченский пролив свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" Пограничной службы ФСБ РФ. Этому проходу не мешал танкер с выключенной AIC, которым Россия блокирует Керченский пролив. Российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия.

      Почему Россия решила вернуть корабли: смотрите здесь:

      Сначала российские военные открыли огонь по катерам "Никополь" "Бердянск" и буксира "Яны Капу". После этого захватили членов экипажа в плен. Трое моряков "Бердянска" были ранены, а на катере появились пробоины.

      Тогда Украина обвинила Россию в нарушении конвенции ООН по морскому праву и украинского договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Моряков, как "организованную преступную группу", судили в Крыму и Москве якобы за незаконное пересечение границы. Учитывая все обстоятельства Украина подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. Россия отказалась принимать участие в заседаниях, убеждая, что трибунал не имеет юрисдикции для решения инцидента, а Украина использует ситуацию во внутриполитических целях.

      Керченский пролив
      Соединяет Черное и Азовское моря. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Украины, восточным — Таманский полуостров России. Ситуация на полуострове резко изменилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.
      В результате конфликта 25 ноября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он поддержал идею введения в стране военного положения, а Верховная Рада провела заседание, на котором 276 депутатов проголосовали за введение военного положения, но в ограниченных областях и на 30 дней.

      Судебные баталии

      Несмотря на убеждение России, Международный трибунал в мае 2018 года принял решение, которое обязывало Россию немедленно освободить моряков и захваченные корабли. В МИД Украины ожидали, что решение будет выполнено в установленный срок – в течение месяца. Однако, этого не произошло. Украина тогда отмечала – пока Россия не выполнит решение Международного трибунала, она на море находится вне закона.

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      "Особенность морского права в том, что есть ежедневные правила, которыми пользуются все корабли без исключения, в том числе и России. Очевидно, они не могут поставить себя вне закона во всех морских вопросах: свободы навигации, военных и гражданских кораблей," – заверили в МИД.

      Такое отношение к решению Международного трибунала не принесло России ничего хорошего. Наоборот, это грозило ей расширением санкций, репутационными потерями среди других стран, могло нанести экономическую и политическую угрозу, в частности, для безопасности грузовых перевозок, коммерческих и государственных российских судов.

      морські кораблі, моряки, поврнення кораблів
      Пробоины можно будет использовать в судах как доказательство / Фото соцсетей

      "Невыполнение приказа Трибунала могло быть использовано в политических целях странами Запада для усиления санкций, в частности, относительно "Северного потока", других инфраструктурных проектов и экономической безопасности российских кораблей. Следовательно, это серьезно ограничило бы право РФ обращаться в суд в случае необходимости", – отмечал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

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      Говоря о невыполнение решения Международного трибунала, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина отмечал следующее: за неисполнение решения суда на нашего восточного соседа ожидают очень серьезные последствия. Прежде всего – санкции. "Речь идет о международном давлении, которое они уже чувствуют и понимают, когда делают глупость, то для них это очень плохо. В этом случае даже речь не идет об ослаблении санкций, если они не будут выполнять решение. Россияне могут только надеяться, что они не будут усилены; вероятно, они все же будут усилены. Мне кажется, они все же одумаются и выполнят решение", – заявлял в эксклюзивном интервью сайту 24 канала Иван Лищина.

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      Несмотря на все, российская сторона не спешила выполнять это решение. По мнению российского ФСБ события, которые произошли в Азовском море, были не чем иным как провокацией. Россия пыталась всех убедить, что Украина должным образом не сообщила о происхождении своих кораблей через Керченский пролив. Собственно, эта позиция никого в Украине не удивила. Лишь 7 сентября 2019 года военных, которые почти год находились в СИЗО Москвы, освободили.

      Возвращенные корабли

      17 сентября 2019 года в персс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили о готовности передать три украинских корабля Киеву. По их версии, это произойдет благодаря достигнутым российско-украинским договоренностям.

      Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков тогда заявил, что этот шаг не связан с Международным трибуналом.

      Никакой связи здесь нет и быть не может, – подчеркивал Дмитрий Песков.

      По его мнению, на украинских кораблях в Керченском проливе "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации". Однако мнение представителя России является лишь его мнением.

      захоплені кораблі
       Моряки, которых захватила в плен Россия / инфографика 24 канала

      Даже после освобождения моряков и возвращения кораблей этот конфликт между Украиной и Россией будет иметь продолжение. Основной спор относительно иммунитета трех военных кораблей и членов экипажей по сути будет рассматривать уже другой судебный орган – Арбитражный трибунал Международного суда ООН в Гааге. 21-22 ноября состоялись первые слушания. После этих слушаний заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщала, что мы получили первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы арбитража. Отныне, наше дело называется: "спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

      Дипломат отметила следующее: было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и показать, что этот спор касается украинских моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме.

      К теме: Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

      Однако не стоит ожидать быстрых решений судов, ведь процесс может затянуться. Поэтому, судебная борьба еще продлится и, по убеждению многих юристов, мы имеем все шансы в нем победить.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Украина – Россия Статьи Суд Украина – Россия Конфликт в Азовском море Решение суда Украинские моряки в плену
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