Как заинтересовать инвесторов в Украину: четкий ответ Фурсы

Экономист Сергей Фурса считает, что Украина должна создать все необходимые условия для безопасного инвестирования, ибо в противном случае инвесторы пойдут в другую страну.

Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" сказал, что вместо того, чтобы показать инвесторам, что их ждут в Украине, мы подаем совсем другие сигналы.

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"Что с этим сделать? Только разогнать к черту все подразделения в полиции, СБУ и других органов, которые "кошмарят" бизнес. И запретить этим организациям подходить к бизнесу на расстояние пушечного выстрела", – пояснил Фурса.

Он считает, что в Украине необходимо создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую службу финансовых расследований. Куда и на пушечный выстрел не подпускать тех, кто привык "кошмарить" бизнес.

В то же время в результате мы увидим классическую win-win ситуацию, когда с одной стороны уменьшится давление на бизнес, а с другой – резко получится сократить численность украинской СБУ,

– сказал эксперт.

По его словам, теперь осталось понять, готов ли парламент проголосовать за этот законопроект.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":