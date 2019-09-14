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      Как заинтересовать инвесторов в Украину: четкий ответ Фурсы

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Экономист Сергей Фурса считает, что Украина должна создать все необходимые условия для безопасного инвестирования, ибо в противном случае инвесторы пойдут в другую страну.

      Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" сказал, что вместо того, чтобы показать инвесторам, что их ждут в Украине, мы подаем совсем другие сигналы.

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      "Что с этим сделать? Только разогнать к черту все подразделения в полиции, СБУ и других органов, которые "кошмарят" бизнес. И запретить этим организациям подходить к бизнесу на расстояние пушечного выстрела", – пояснил Фурса.

      Он считает, что в Украине необходимо создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую службу финансовых расследований. Куда и на пушечный выстрел не подпускать тех, кто привык "кошмарить" бизнес.

      В то же время в результате мы увидим классическую win-win ситуацию, когда с одной стороны уменьшится давление на бизнес, а с другой – резко получится сократить численность украинской СБУ,
      – сказал эксперт.

      По его словам, теперь осталось понять, готов ли парламент проголосовать за этот законопроект.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

       

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Финансы Инвестиции Деньги
      Источник: 24 канал
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