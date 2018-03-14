Как замедлить старение: объяснение ученых

Джанет Лорд, профессор Бирмингемского университета объяснила, что нужно делать, чтобы в молодом возрасте приостановить процесс старения.

Британская исследовательница, вместе с профессорами Бирмингемского университета и профессором Стефаном Герриджем из Королевского колледжа Лондона поставили перед собой задачу понять, какие аспекты человеческого старения неизбежны, а какие являются результатом современного образа жизни, а, значит, могут быть контролируемы, сообщает НВ.

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Сохранение силы



Ученые отмечают, что доисторические племена охотников и собирателей были активными и много времени и энергии тратили на поиск пищи. Если они не достигали успеха в этом, то проводили день с ограниченным количеством пищи или вообще без нее. Но наше общество малоактивное. Одно из исследований Фонда сердца показало, что большинство взрослых ежедневно проводят 15 часов в сидячем положении. Если добавить к этому 8 часов сна, то на физическую активность остается всего час.

С возрастом уровень активности падает еще ниже. В своем исследовании ученые попытались определить, насколько низкий уровень физической активности способствует старению различных систем нашего организма, в частности, мышц, костей и иммунной системы. Они исследовали 123 велосипедистов, мужчин и женщин, в возрасте от 55 до 79 лет, которые поддерживали высокий уровень активности во взрослой жизни. Они не были олимпийцами, но очень активными велосипедистами, способными проехать 100 км меньше чем за 6,5 часов в случае мужчин и 60 км меньше чем за 5,5 часов в случае женщин.

Чтобы достичь результата, ученые изучали системы организма, которые с возрастом приходят в упадок. Это, например, мышцы и кости. В среднем возрасте люди начинают терять мышечную массу и вес со скоростью 1-2% в год. Это усложняет привычную активность и даже подниматься по лестнице становится труднее. Наши кости также становятся тоньше, что может привести к остеопорозу. Исследователи обнаружили, что с возрастом велосипедисты не потеряли мышечную массу, а их кости стали лишь немного тоньше. Также ученые решили исследовать иммунную систему, которая не была так очевидно связана с физической активностью.

Начните смолоду

Исследователи отмечают, что с возрастом иммунная система также приходит в упадок, что делает пожилых людей более уязвимыми к инфекциям вроде гриппа и пневмонии. Также они хуже реагируют на вакцины. Когда они сравнили иммунную систему велосипедистов с другими людьми старшего возраста, что не тренировались регулярно, а также с 20-летними, то выяснили, что их иммунная система больше была похожа на иммунную систему молодых.

В частности, ученые обнаружили, что в организме велосипедистов по-прежнему производилось много Т-лимфоцитов. Их производит орган под названием тимус, который, как правило, начинает уменьшаться после достижения половой зрелости. Тимус велосипедистов в возрасте производил столько же Т-лимфоцитов, как тимус молодых людей. Похоже, длительная привязанность к велосипедам замедлила старение их иммунных систем.

У велосипедистов в крови наблюдается высокий уровень гормона интерлейкина 7, а это предотвращает уменьшение тимуса. Интерлейкин 7 производится множеством клеток организма, в частности, мышечными клетками. Поэтому они считают, что активные мышцы производят больше этого гормона и берегут молодость иммунной системы.

Джанет Лорд считает, что вернуть контроль над своим телом и предотвратить его износ вполне реально. А британский врач Салли Дэвис советует делать не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Неизвестно, или этого достаточно, но это точно будет неплохим началом. Наш уровень физической активности начинает сокращаться в 25-летнем возрасте, поэтому не стоит откладывать упражнения на старость. Начинайте прямо сейчас.