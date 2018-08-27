14:26
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Как замедлить учащенное сердцебиение

132 Читати новину українською
Как замедлить учащенное сердцебиение
Как замедлить учащенное сердцебиение / vgolos.com.ua

Учащенное сердцебиение значительно ухудшает качество жизни. При тахикардии люди страдают от нехватки воздуха, снижения давления и неприятных ощущений.

Но по словам медиков, существует простой и эффективный способ борьбы с этим нарушением, передает "Страна здоровья".

Замедлить ритм сердца можно с помощью охлаждения. При резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к меняющимся внешним условиям и это может иметь положительный эффект.

Читайте также: Назвали самый лучший продукт от высокого давления

Для снижения учащенного сердцебиения необходимо налить в сосуд холодной воды и добавить туда кусочки льда. На несколько секунд погрузите лицо в холодную воду и задержите дыхание. Такие действия можно повторить несколько раз.

Если нет возможности это сделать, в частности на работе, можно помассировать кожу лица шариками льда, акцентируя особое внимание на висках.

via GIPHY

Что такое тахикардия?
Это учащенное сердцебиение. Это не болезнь, а симптом, поскольку она может возникать как проявление многих различных заболеваний. Наиболее частыми причинами тахикардии являются нарушения вегетативной нервной системы, нарушения эндокринной системы, нарушения гемодинамики и различные формы аритмии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Советы Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1398
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Активированный уголь вреден для здоровья: неожиданное заявление ученых
 2 июля , 20:19
Впервые в мире хирурги провели сложную операцию на мужских половых органах
 24 апреля , 15:40
Мужчины или женщины: кто больше склонен к сердечным приступам
 16 августа , 16:28
Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
 21 августа , 19:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук