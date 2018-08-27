Как замедлить учащенное сердцебиение

Учащенное сердцебиение значительно ухудшает качество жизни. При тахикардии люди страдают от нехватки воздуха, снижения давления и неприятных ощущений.

Но по словам медиков, существует простой и эффективный способ борьбы с этим нарушением, передает "Страна здоровья".

Замедлить ритм сердца можно с помощью охлаждения. При резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к меняющимся внешним условиям и это может иметь положительный эффект.

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Для снижения учащенного сердцебиения необходимо налить в сосуд холодной воды и добавить туда кусочки льда. На несколько секунд погрузите лицо в холодную воду и задержите дыхание. Такие действия можно повторить несколько раз.

Если нет возможности это сделать, в частности на работе, можно помассировать кожу лица шариками льда, акцентируя особое внимание на висках.

Что такое тахикардия?

Это учащенное сердцебиение. Это не болезнь, а симптом, поскольку она может возникать как проявление многих различных заболеваний. Наиболее частыми причинами тахикардии являются нарушения вегетативной нервной системы, нарушения эндокринной системы, нарушения гемодинамики и различные формы аритмии.

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