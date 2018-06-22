Как заморозить макароны: кулинарный лайфхак

Если у вас мало времени на приготовление еды – спасет порция замороженной пасты. Как ее сделать – читайте дальше.

Оставьте макароны недоваренными



Не доводите макароны до готовности, иначе во время разогрева они станут слишком мягкими, пишет кулинарный блог The Kitchn.

Читайте также: Как приготовить ароматные вареники с клубникой: рецепт блюда

Пусть паста останется немного сыроватой, тогда в микроволновке она дойдет до идеального состояния. Особенно если вы добавите соус.



Замораживать в контейнерах



Заморозьте готовые макароны в небольших пищевых пакетах или в контейнерах. Также можно выложить их на застеленный пергаментом противень, слегка сбрызнув оливковым маслом. Мелкие макароны положите в один слой. Спагетти сверните в гнезда, таким образом они займут меньше места. Затем переложите их в большой пакет.



А домашний соус к пасте можно заморозить в кубиках для льда.



Разогрейте



Разогревать макароны можно в микроволновке или на плите. Просто выложите пасту в сковороду или кастрюлю с горячим соусом. Так блюдо быстро разогреется.