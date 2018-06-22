20:22
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как заморозить макароны: кулинарный лайфхак

31 Читати новину українською
Как заморозить макароны
Как заморозить макароны / budgetbytes.com

Если у вас мало времени на приготовление еды – спасет порция замороженной пасты. Как ее сделать – читайте дальше.

Оставьте макароны недоваренными

Не доводите макароны до готовности, иначе во время разогрева они станут слишком мягкими, пишет кулинарный блог The Kitchn.

Читайте также: Как приготовить ароматные вареники с клубникой: рецепт блюда

Пусть паста останется немного сыроватой, тогда в микроволновке она дойдет до идеального состояния. Особенно если вы добавите соус.

Замораживать в контейнерах

Заморозьте готовые макароны в небольших пищевых пакетах или в контейнерах. Также можно выложить их на застеленный пергаментом противень, слегка сбрызнув оливковым маслом. Мелкие макароны положите в один слой. Спагетти сверните в гнезда, таким образом они займут меньше места. Затем переложите их в большой пакет.

А домашний соус к пасте можно заморозить в кубиках для льда.

Разогрейте

Разогревать макароны можно в микроволновке или на плите. Просто выложите пасту в сковороду или кастрюлю с горячим соусом. Так блюдо быстро разогреется.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сегодня, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 355
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сегодня, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 861
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сегодня, 16:00 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 494
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сегодня, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1454
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук