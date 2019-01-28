Как Запорожье принимало Матч Звезд Суперлиги: фото и видео невероятного шоу

26 января в Запорожье во дворце спорта "Юность" состоялось впечатляющее шоу – баскетбольный "Матч звезд", где украинские звезды Суперлиги противостояли "Сборной Легиона". А перед тем было шоу данков, выступления французских Barjots Dunkers и групп поддержки.

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Вечер большого баскетбола начался с конкурса мастерства, в котором победителем стал разыгрывающий "Черкасских мавп" Брэндон Янг. В решающем раунде Янг показал лучшее время в этом конкурсе и с результатом 15,8 секунды победил защитника "Политехника" Романа Козлова.

Далее зрители увидели яркий конкурс данков, в котором победил профессиональный данкер Александр Захаров. Киевлянин набрал максимальное количество баллов в первом раунде, после чего в финале победил Никиту Конькова из "Днепра".

Кроме украинских данкеров, зрители в Запорожье увидели и выступление французских данкеров-акробатов Barjots Dunkers.

В последнем конкурсе "трехочковых" победителем стал атакующий защитник "Днепра" Максим Закурдаев. Компанию в финале Закурдаеву составил на тот момент действующий чемпион конкурса и опытный снайпер "Николаева" Алексей Онуфриев, но форвард "корабелов" на 4 балла уступил защитнику "Днепра".

Главным же событием вечера стало противостояние "Звезд Украины" против "Звезд Легиона". "Звезды Украины" были представлены лучшими баскетболистами Суперлиги с украинской пропиской. Легион был представлен иностранными игроками. Зрители путем голосования сами определили участников финального матча. Команда "Звезд Украины" тренерского дуэта Дениса Журавлева и Виталия Черния победила коллектив легионеров тренеров Виталия Степановского и Валерия Плеханова со счетом 154:150.

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Видео лучших моментов Матча звезд

Думаю, что легионеры немного расстроились поражению, но, в общем, тоже получили положительные эмоции. Теперь каждый из них будет пытаться вернуть долг в Суперлиге Пари-Матч. Вообще приятно, что праздник удался и шоу понравилось зрителям. Игроки и тренеры тоже в восторге. Также большое спасибо организаторам. Лично я рад возможности поработать с Денисом Журавлевым, у нас с ним на площадке было полное взаимопонимание. Для всех нас это была как перезарядка на фоне повседневных тренировок. Такие матчи действительно нужны,

– поделился впечатлениями после матча Виталий Черний.

MVP матча был признан Павел Крутоус. Защитник "Киев-Баскет" набрал 42 очка (15/17 двухочковых, 2/6 трехочковых, 6/7 штрафных), сделал 7 подборов и 2 передачи, а его рейтинг эффективности составил 40 баллов.

На церемонии награждения звезд представитель TM Parimatch Вадим Мисюра наградил лучшего игрока декабря Суперлиги Пари-Матч – представителя "Политехника" Делвана Грэма.

Игровые показатели форварда из Харькова в прошлом месяце: впечатляющие дабл-дабл в каждой игре и рейтинг эффективности не ниже 23-21.8 очков и 13.5 подборов в среднем за игру. Лидер "Политехника" стал одним из самых эффективных игроков декабря (РЕ 28).

Делван Грэм прокомментировал получение награды: "Это мой первый опыт выступлений в Украине и, знаете, мне здесь действительно понравилось. Более того, мне очень приятно, что меня назвали лучшим игроком месяца. Это своеобразное признание".



Делван Грэм получает награду лучшего игрока декабря

Вадим Мисюра отметил высокий уровень организации Матча Звезд: "Такие поединки – обычное дело для любого вида спорта в Европе и США. В Украине же подобные шоу-форматы появились недавно, и тем приятнее TM Parimatch поддерживать такие начинания. Мы считаем, что заполненные трибуны в Запорожье – достойное подтверждение тому, что таких спортивных мероприятий должно становиться больше".

Следующий Матч Звезд состоится в 2020 году в Днепре.