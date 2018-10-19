Как запрет бить детей влияет на их поведение

Наказание детей пощечинами может серьезно им навредить в будущем. В странах, где телесное наказание детей запрещено, молодежь, особенно девушки, значительно реже вступают в стычки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Канады, Израиля и США, опубликованы в журнале BMJ Open.

Ученые в течение 9 лет проводили опрос в школах 88 стран мира – тестирование прошли более 400 тысяч подростков в возрасте 11-25 лет.

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Их спрашивали, как часто они вмешивались в какие-либо драки с другими. Затем команда специалистов рассматривала – в каких из этих стран запрещены телесные наказания, и если запрещены, то распространялся ли запрет только на школу, или на домашнее воспитание.

Выяснилось, что мальчики более, чем втрое, чаще дерутся, чем девушки – больше 4 раз в год.

В странах, где телесные наказания полностью запрещены, такие стычки оказались на 31% менее распространенными среди юношей и 58% – среди девушек в возрасте 13 лет.

Телесное наказание детей в семье может привести к проблемам с психическим здоровьем

После учета таких факторов, как: экономический уровень стран, показатели количества убийств, запрет на смертную казнь, выяснилось, что запрет телесного наказания влияет только на поведение девушек.

Ученые не уверены, что запрет телесного наказания однозначно приведет к лучшему поведению, но очевидным остается то, что агрессия – один из сильнейших факторов, который влияет на ребенка.

По мнению профессора по развитию человеческого потенциала и семейных наук из Техасского университета Остин Элизабет Гершонф, когда ребенка бьют – это пример применения агрессии к другим людям, и дети этому учатся от родителей.

Это также связано с возникновением проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога,

– отметила она.

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