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      Как запрет бить детей влияет на их поведение

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      Как запрет бить детей влияет на их поведение
      Как запрет бить детей влияет на их поведение / bbc.co.uk

      Наказание детей пощечинами может серьезно им навредить в будущем. В странах, где телесное наказание детей запрещено, молодежь, особенно девушки, значительно реже вступают в стычки.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Канады, Израиля и США, опубликованы в журнале BMJ Open.

      Ученые в течение 9 лет проводили опрос в школах 88 стран мира – тестирование прошли более 400 тысяч подростков в возрасте 11-25 лет.

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      Их спрашивали, как часто они вмешивались в какие-либо драки с другими. Затем команда специалистов рассматривала – в каких из этих стран запрещены телесные наказания, и если запрещены, то распространялся ли запрет только на школу, или на домашнее воспитание.

      Выяснилось, что мальчики более, чем втрое, чаще дерутся, чем девушки – больше 4 раз в год.

      В странах, где телесные наказания полностью запрещены, такие стычки оказались на 31% менее распространенными среди юношей и 58% – среди девушек в возрасте 13 лет.

      Тілесне покарання дітей у сім'ї може призвести до проблем з психічним здоров'ямТелесное наказание детей в семье может привести к проблемам с психическим здоровьем

      После учета таких факторов, как: экономический уровень стран, показатели количества убийств, запрет на смертную казнь, выяснилось, что запрет телесного наказания влияет только на поведение девушек.

      Ученые не уверены, что запрет телесного наказания однозначно приведет к лучшему поведению, но очевидным остается то, что агрессия – один из сильнейших факторов, который влияет на ребенка.

      По мнению профессора по развитию человеческого потенциала и семейных наук из Техасского университета Остин Элизабет Гершонф, когда ребенка бьют – это пример применения агрессии к другим людям, и дети этому учатся от родителей.

      Это также связано с возникновением проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога,
      – отметила она.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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