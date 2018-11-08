Заработать биткойн или иную криптовалюту можно в Украине без проблем, хотя в нашей стране пока и плохо выписана законодательная база по этому вопросу. О способах заработать криптовалюту – читайте дальше.

Разобраться в теме сайту "24" помог биткойн-специалист и исполнительный директор Cubits Максим Крупишев.

Криптовалюту можно либо купить, либо заработать. Чтобы заработать биткойн или иную криптовалюту, нужно или выполнить работу, за которую заплатят именно такой валютой, или заняться непосредственно майнингом и "нарваться на следующую эмиссию".

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Чтобы получить криптовалюту в качестве зарплаты — стоит завести специальный виртуальный криптокошелек. Таких существует сотни, есть специальные для мобильных телефонов. Там так же есть возможность настроить бэкап, вход по пин-коду, чтобы даже в случае потери телефона не потерять деньги.

Другой способ зарабатывания биткойнов — "генерировать" его. Специалист разъяснил, что биткойном как системой никто не владеет, это децентрализованная система. А обеспечить функционирование системе и ее безопасность призван как раз майнинг, с помощью которого и генерируются новые "монеты".

В отличие от гривны, которую печатает Нацбанк, биткойн никто не печатает. Но новые биткойны все равно появляются, и они передаются как раз майнерам, обеспечивающим безопасность, — это такое им вознаграждение за работу по обеспечению безопасности,

— пояснил Крупишев.

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Майнинг есть у криптовалют, действующих по принципу Proof-of-Work, то есть, выполнение определенной работы, которую можно доказать. Есть другой принцип работы криптовалюты — Proof-of-Stake, это когда необходимо держать большую сумму криптовалюты, чтобы приходила эмиссия.

Для майнинга нужна специальная аппаратура — майнер — которая стоит недешево. "Средней паршивости" майнер, по выражению Крупишева, стоит около 5 тысяч долларов. При этом он потребляет очень много электроэнергии.

Майнер увеличит потребление электроэнергии у вас в доме раз в 10-15,

— уточнил эксперт.

Поэтому держать майнер дома нежелательно, тем более, что кто-то может заинтересоваться таким расходом электроэнергии и задаст вопрос, не занимаетесь ли вы какой-то нелегальной, нигде не зарегистрированной, коммерческой деятельностью у себя дома.

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"В странах, где подобная деятельность до конца не урегулирована, как в Украине, такие начинания могут завершиться довольно рискованно", — констатировал Крупишев.

Существуют и другие возможности для зарабатывания криптовалюты, в частности, биткойнов — например, биткойн-краны, когда ты смотришь какую-то рекламу, а за эти просмотры тебе присылают, условно, 10 долларов в криптовалюте. Но Максим Крупишев называет такой способ заработка "бессмысленным и смешным проектом".

Специалист добавил, что сейчас в Украине много инвестируют не только в биткойны, но и в другие криптовалюты — лайткоин, этериум, деш. Если их цена растет — таким образом люди зарабатывают, и наоборот.

"Но нужно понимать, что тенденция, когда в этом году практически вся криптовалюта выросла в 18-20 раз, не будет и не может продолжаться вечно. Что-то в мире может вырасти быстро, но не может — бесконечно", — подчеркнул эксперт.

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