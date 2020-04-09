Бизнес на карантине: как уцелеть

От прогоревшего бизнесмена к успешному трейдеру: с чего начать

Из-за карантина много украинцев почувствовали финансовые проблемы, а большинство представителей бизнеса заявили, что их компании не переживут длительный карантин. Рассказываем, как можно остаться "на плаву" в условиях карантина и найти новый источник дохода.

Не так страшен коронавирус, как его последствия. Пандемия мощно прошлась по всему бизнесу. Закрываются кафе, рестораны, кальянные, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты.

Абсолютное большинство компаний обанкротится, если карантин будет длительным и только 12% не почувствуют значительных последствий от карантина. Подробнее смотрите в инфографике.

Все предприниматели сейчас в панике, ведь кому-то осталось «жить» несколько недель или даже дней. Бизнесы гаснут одни за другим. Кризис не щадит никого, кроме, пожалуй, производителей гречки, антисептиков и туалетной бумаги. Но что же делать тем, кто не имеет никакого отношения ни к целебной крупе, ни к спасительным рулонам? Ведь уровень продаж стремительно падает, а вот расходы остаются. Плата за аренду никуда не денется, и приходится выбирать — либо закрываться, либо платить "в никуда". Только вот просчитать, сколько продлится эта карантинная лихорадка, пока никто не может. И никто не знает, сколько времени нужно будет платить вхолостую. Попробуем разобраться, что же можно сделать для своего бизнеса прямо сейчас и как сохранить то, что от него осталось, в условиях самоизоляции. Ведь действовать нужно уже сейчас, потому что завтра уже может быть слишком поздно.

Как сейчас можно сохранить деньги?

Если есть вклад в банке, то не советуем на него сильно надеяться. Да, это довольно консервативный способ вложения средств, распространенный в народе, но далеко не самый доходный. Во-первых, годовая инфляция съест весь доход. Во-вторых, ставки у проверенных и надежных банков слишком низкие. А те банки, которые предлагают привлекательные проценты, доверия не вызывают. В любой момент у них могут отозвать лицензию. Да и ждать хоть какого-то дохода придется долго.

Далее — фондовые рынки. Вариант неплохой, но не для сегодняшнего дня. Учитывая текущую экономическую нестабильность, есть риск, что акции и облигации, в которые вы вложились, обесценятся. Фондовый рынок работает по восемь часов пять дней в неделю, а в нерабочее время может произойти что-то такое, что приведет к колоссальной разнице в ценовых уровнях.

Вкладываться в криптовалюту сейчас и вовсе нельзя. Коронавирус сильно подкосил крипту, да так, что обладатели биткоинов обливаются слезами похлеще, чем от просмотра «Хатико». Текущий курс опустился ниже 7 000 долларов. Коронавирус : биткоин — 1:0.

Торговля на валютном рынке — не панацея для вынужденных домоседов, но шанс получить доход есть, причем не маленький. Многие рвут на себе волосы от новостей про рост доллара, а те, кто торгует на Форекс, наоборот, радуются. Ведь они знают, что на этом можно заработать. В среднем валюта двигается на 0,5% в день, но с приходом мистера коронавируса этот тренд рушится. Это дает трейдерам возможность получать немалую прибыль на высокой волатильности.

С чего начать торговлю на валютном рынке?

Выбрать подходящего брокера. Благо, сейчас такое время, что найти отзывы о каждом — не проблема. Но важно понимать, что Форекс — дело тонкое, и часто в него пытаются зайти люди, которые вообще не представляют, как работает валютный рынок. Нередко тут можно встретить "халявщиков", которые только и ждут, что деньги на них упадут с неба. Потому и отзывов в стиле "я зарегистрировался на сайте брокера, почему я еще не миллионер?" или "я все слил, верните деньги" много. Каждый бизнесмен знает, что открыть свое дело и удерживать его на плаву — огромный труд. То же самое касается и рынка Форекс. Есть лишь одно важное отличие — для торговли на валютном рынке и получения прибыли не нужно выходить из дома. А это особенно актуально в нынешних реалиях.

После выбора брокера следует установить торговый терминал. Именно через него вы будете выставлять приказы на продажу или покупку инструментов. Если вы не хотите сразу же вкладывать собственные средства, то можете поработать на демо-счете. Это пилотная версия настоящей торговли, только все вложенные и заработанные деньги, как в Монополии, увы, ненастоящие. Зато для "просто попробовать" — это самое то.

Наверняка перед тем, как начинать свой бизнес, вы прочитали немало литературы по теме и провели не один час серфинга в сети. То же придется проделать, если вы решили стать трейдером. Тем более что на домашнем карантине времени для чтения предостаточно.

Помимо тематической литературы не лишним будет и почитать форумы трейдеров, где они делятся своими историями успеха или провала. На своих ошибках учиться, конечно, хорошо, но если есть возможность учесть ошибки других без риска для себя, то будет лучше.

Получив новые знания, не стоит откладывать их в дальний ящик, а нужно сразу применять на практике. Иначе только что усвоенное скоро станет забытым. И следующий шаг трейдера — торговля на центовом счете. Именно на нем, а не на демо. Потому что демо-счет подходит только для первого знакомства, "рукопожатия" с Форекс. А центовый покажет, как работает рынок и позволит протестировать любую стратегию. Очень просто привыкнуть к тому, что ты вроде и торгуешь, и деньги не теряешь, и даже выходишь в плюс. Многие новички на Форекс после череды удач на демо-счете все свои сбережения вкладывают в настоящую торговлю и сливают депозит, потому как воспринимали трейдинг как игру. Торгуя на центовом счете, трейдер использует собственные денежные средства, пусть и совсем немного. Да, выхлоп будет небольшим, но и рисков спустить все состояние нет. Центовые счета расширяют диапазон допустимого количества неверных действий, а также позволяют максимально приблизиться к профессиональной торговле.

Как торговать на рынке Forex?

После того, как вы отточите свое мастерство на центовом счете, можно переходить к торговле на реальном и совершать первые сделки. Памятка новичку:

● Выберете валютную пару, например EURUSD. Помните, что на Форекс падение одной валюты не означает крах. Заработать можно и на повышении, и на понижении курса.

● Определитесь с объемом сделки. Всегда начинайте с небольшой суммы.

● Установите ограничитель — Stop Loss. Он нужен, чтобы не слить весь депозит разом.

● Определитесь с уровнем автофиксации прибыли — Take Profit. Как только доход достигает заданной величины, сделка закрывается, и прибыль зачисляется на счет.

● Покупайте или продавайте. Если вы уверены, что доллар подорожает к евро, то покупайте доллар (Buy). А если думаете, что курс доллара неминуемо упадет, то продавайте его (Sell).

Главное сейчас — сидеть дома, но не сложа руки. И не ждать, пока «оно само пройдет», а действовать. И даже если над вашим бизнесом повисло карантинное облако, то это не повод поддаваться панике. Напротив — это возможность научиться действовать в кризисных ситуациях и находить новые источники дохода. А вдруг вы станете успешным трейдером?