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      Как заработать в ProZorro: функции, которые помогут получить миллионы

      Інститут просвіти 62 Читати новину українською

      В 2018 году во Львове установили рекорд. Городской совет продал коммунальное помещение за 34 миллиона гривен. Сумма рекордная, ведь это фактически бюджет районного центра Украины. За один квадратный метр муниципального имущества в центре Львова покупатели заплатили почти 17 тысяч долларов. Специалисты единодушны: не было бы системы ProZorro – не было бы и этого рекорда.

      Система электронных закупок ProZorro заработала три года назад. До тех пор отрасль государственных закупок была одной из самых коррумпированных. Все держалось на личных договоренностях и закрытости. Государство теряло миллиарды. Коммунальное имущество продавали за бесценок и часто своим.

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      Теперь же города, и не только они, имеют возможность торговать онлайн. Если вы, к примеру, фермер и имеете доступ к компьютеру, можете подаваться на закупку и продавать любые товары, не выходя из дома. Это означает, что система открывает рынок для малого и среднего бизнеса по всей Украине.

      Ныне топовыми городами, где активно торгуют недвижимостью онлайн, являются:

      • Львов;
      • Мариуполь;
      • Днепр;
      • Покров;
      • Черновцы.

      Что интересно, даже столица Украины уступает этим городам.

      прозоро

      Торговать в ProZorro могут малый и средний бизнес во всей Украине

      Через ProZorro можно не только продавать, но и сдавать в аренду. Все максимально открыто: видны ставки и конкуренция. Потому что система ProZorro – это прежде всего база данных на сервере, к которой можно приобщиться напрямую. Благодаря этому, государство не может вмешиваться в ход торгов, отсеивать участников или как-то влиять на них.

      ► Объявить закупку может только государственный заказчик.
      ► Принять участие в торгах может любое лицо, в том числе и иностранное.

      прозоро

      Продавать в ProZorro могут разные отрасли

      Сейчас по системе рынка открытых данных живет весь цивилизованный мир. Чтобы воспользоваться электронной системой нужен только компьютер, подключенный к интернету, и желание. А еще, осознание того, что борьба с коррупцией начинается с тебя.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Львова Финансы ProZorro Інститут просвіти
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