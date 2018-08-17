Как "Заря" праздновала выход в плей-офф Лиги Европы: видео

"Заря" в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы добыла результативную ничью с "Брагой" на выезде, прорвавшись в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Подопечные Юрия Вернидуба на выезде сыграли вничью со счетом 2:2. Как известно, первый матч завершился со счетом 1:1. Благодаря двум голам на выезде в финальный раунд прошел именно украинский клуб.

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После матча в раздевалке бушевали невероятные эмоции. Игроки, персонал и главный тренер Юрий Вернидуб праздновали как могли.

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