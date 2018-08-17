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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как "Заря" праздновала выход в плей-офф Лиги Европы: видео

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Эмоции Юрия Вернидуба после выхода "Зари" в плей-офф Лиги Европы
Эмоции Юрия Вернидуба после выхода "Зари" в плей-офф Лиги Европы / Instagram ФК "Заря"

"Заря" в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы добыла результативную ничью с "Брагой" на выезде, прорвавшись в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Подопечные Юрия Вернидуба на выезде сыграли вничью со счетом 2:2. Как известно, первый матч завершился со счетом 1:1. Благодаря двум голам на выезде в финальный раунд прошел именно украинский клуб.

Читайте также: Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы: "Заря" сыграет с "РБ Лейпциг"

После матча в раздевалке бушевали невероятные эмоции. Игроки, персонал и главный тренер Юрий Вернидуб праздновали как могли.

 

С победой, ребята!

Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

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Теги: Новости спорта Лига Европы ФК Заря Футбол
Источник: 24 Канал
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