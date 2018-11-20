Как защитить организм при наступлении морозов: советы врачей
Медики считают, что резкая смена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, поэтому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам.
Об этом сообщает Clutch.
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Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:
- снижение иммунитета;
- боль и ломота в суставах;
- частые и сильные головные боли;
- снижение концентрации внимания и работоспособности;
- бессонница ночью и повышенная сонливость днем;
- постоянное изменение артериального давления.
Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, сократить время, проведенное за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большую нагрузку.
- По возможности выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.
- Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка – для сосудов она станет настоящим лекарством.
- Уменьшить количество соли и жирных продуктов – это спасет от отеков и снизит нагрузку на сосуды.
- Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета.
- Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов – все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.
Как защитить организм зимой
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