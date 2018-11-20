Как защитить организм при наступлении морозов: советы врачей

Медики считают, что резкая смена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, поэтому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам.

Об этом сообщает Clutch.

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Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:

снижение иммунитета; боль и ломота в суставах; частые и сильные головные боли; снижение концентрации внимания и работоспособности; бессонница ночью и повышенная сонливость днем; постоянное изменение артериального давления.

Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, сократить время, проведенное за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большую нагрузку.

По возможности выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением. Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка – для сосудов она станет настоящим лекарством. Уменьшить количество соли и жирных продуктов – это спасет от отеков и снизит нагрузку на сосуды. Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета. Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов – все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.

Как защитить организм зимой

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