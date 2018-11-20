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      Как защитить организм при наступлении морозов: советы врачей

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      Врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов
      Врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов / 24 канал

      Медики считают, что резкая смена погоды негативно отражается на самочувствии и здоровье человека, поэтому важно максимально адаптироваться к наступающим морозам.

      Об этом сообщает Clutch.

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      Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:

      1. снижение иммунитета;
      2. боль и ломота в суставах;
      3. частые и сильные головные боли;
      4. снижение концентрации внимания и работоспособности;
      5. бессонница ночью и повышенная сонливость днем;
      6. постоянное изменение артериального давления.

      via Gfycat

      Врачи рекомендуют снизить умственные и физические нагрузки, сократить время, проведенное за компьютером. Кроме того, важно давать отдыхать опорно-двигательному аппарату: ноги не должны испытывать большую нагрузку.

      1. По возможности выделяйте время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.
      2. Можно позволить себе в день десертную ложку коньяка – для сосудов она станет настоящим лекарством.
      3. Уменьшить количество соли и жирных продуктов – это спасет от отеков и снизит нагрузку на сосуды.
      4. Употребляйте такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Они помогут создать эффективную защиту для иммунитета.
      5. Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов – все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Непогода в Украине Советы
      Источник: 24 Канал
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