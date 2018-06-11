Как защитить ребенка от травм: советы врача

Дети часто получают травмы, особенно тогда, когда не имеют надежных средств защиты или играют в опасные игры.

Врач-педиатр Александр Сиволобов посоветовал, как уменьшить риск возникновения травм у детей, пишет Medoboz.

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Родителям необходимо приобрести средства защиты – шлем и наколенники. Если речь идет о катании на велосипеде, роликах или скейте. Необходимо следить за ребенком.

Не стоит также позволять ему кататься на дорогах общего пользования, до того момента, когда он не изучит Правила дорожного движения.

Перед поездкой сажайте малыша в автомобильное кресло, независимо от дальности.

Старшим детям нужно рассказать, как правильно переходить дорогу, а младших держите за руку, когда пересекаете улицу.

Установите защиту на окна и лестницы, чтобы ребенок не выпал.

К слову, во время беременности каждая женщина переживает за здоровье малыша. Поэтому, чтобы выносить здорового ребенка, необходимо соблюдать несколько правил.

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