Как защититься от кибератаки группировки Fancy Bear: советы от ФБР

Федеральное бюро расследований США рекомендовало владельцам домашних и небольших коммерческих сетей перезагрузить роутеры, которые могут подвергаться хакерской атаке группировки Fancy Bear.

Об этом говорится в официальном заявлении ФБР.

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В ведомстве рекомендуют поменять настройки на устройствах и защитить подключение более сложными паролями. Также ФБР отметило необходимость обновить устройства до последних версий и отключить установленные настройки удаленного доступа.

Такие манипуляции смогут помешать работе вредоносного программного обеспечения, даже если вы случайно его установили.

Стоит отметить, что 23 мая Минюст США сообщил об обнаружении сети устройств, зараженных группировкой хакеров Fancy Bear. В ФБР предположили, что через сеть собирают информацию, в том числе для новых кибератак.

Что такое Fancy Bear?Хакерская группа, которая действует с 2004 года. Она известна своими атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры стран, а также на российских оппозиционеров и журналистов. Вашингтон связывает группировку Fancy Bear с Россией и возлагает на нее ответственность за взлом серверов Демократической партии в ходе выборов президента США осенью 2016 года.