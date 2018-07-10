Как защититься от стресса: простые советы

Поскольку всеми системами и органами в теле человека управляет нервная система, стресс может вызвать серьезный сбой в работе любой части организма.

Поэтому, чтобы организм хорошо функционировал, необходимо учиться защищать себя от стрессов, пишет 24apteka.

1. Старайтесь не принимать все близко к сердцу – настройте себя проще относиться к происходящему. Даже если это будет уместно в конкретной ситуации – с юмором. Акцентируйте внимание на положительных и смешных моментах в жизни.

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2. Чтобы легко избавиться от негативных эмоций – пойдите в спортзал или просто на пробежку. Интенсивные физические нагрузки прекрасно этому помогают.

Также специалисты рекомендуют применять различные техники расслабления – медитацию, йогу. Чаще проводите время на свежем воздухе и в окружении людей, которые вас вдохновляют и заряжают энергией.

3. Добавьте в свой рацион продукты, которые помогают бороться со стрессом – черный шоколад, чернику, овсянку, орехи, семечки, красную рыбу, авокадо, йогурт и мясо индюка.

4. Если у вас дома есть домашние любимцы – нервный срыв вам не грозит. А если нет, – стоит над этим задуматься. Ведь собаки и кошки – одни из лучших "профессионалов" в психотерапии.

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