Как защититься от вируса папилломы: советы врача

Во всем мире вирус папилломы человека не лечат, ведь эффективного лечения от вируса не существует. Но благодаря профилактике его можно избежать.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь, передает "Обозреватель".

По ее словам, лекарства не помогут вам снизить вирусную нагрузку папилломы – это все мифы и маркетинговый ход для продажи препаратов.

Читайте также: Кризис среднего возраста у мужчин: как его пережить

Лучший способ защиты от ВПЧ-инфекции – это вакцинация. Именно прививка может предотвратить инфицирование вирусом папилломы, ведь вакцина защищает от высокоонкогенных типов, которые являются наиболее распространенной причиной предраковых заболеваний и рака шейки матки.

Вакцинацию лучше проводить до начала половой жизни, ведь тогда она имеет наибольшую эффективность.

Идеальный возраст – 11-12 лет, но прививки можно делать и раньше – с 9 лет и после 25. От возраста зависит количество необходимых доз – 2 для детей до 14 лет или 3 – для тех, кто начал половую жизнь,

– пояснила врач.

Она заверила, что прививки не вызывает бесплодие.

Что такое вирус папилломы человека?

Вирус из семьи папилломавирусов, что обладает способностью к репликации в человеческом организме. Он имеет свойство инфицировать кератиноциты кожи или слизистой оболочки. Некоторые из известных типов вызывают образование бородавок и развитие злокачественных новообразований половых органов женщины и мужчины.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.