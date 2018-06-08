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Как заставить себя просыпаться утром: полезные советы

15 Читати новину українською
Как заставить себя вставать рано
Как заставить себя вставать рано / unsplash.com

Просыпаться утром и сделать много полезных дел – дело не из легких, особенно для тех, кто любит посидеть до 2-3 ночи.

Главную роль в этом играют возраст и пол, пишет "Единственная".

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После 30 людям утром просыпаться гораздо легче. А если к этому добавить несколько важных факторов – физическое и психическое здоровье, экологию и образ жизни – то можно просыпаться в 5 утра.

Даже если у человека генетическая страсть к ночной жизни, то ее можно преодолеть. Для этого попробуйте изменить образ жизни – ориентироваться по солнцу – попробуйте распланировать свои дела в соответствии со световым днем. Вечером выключайте любой источник свет, можно отложить технику, к примеру, телефоны и компьютер.

Если человек упорно стремится просыпаться утром, то в то время, когда нужно спать, попробуйте забрать все раздражители. Сон должен длиться до восхода солнца. Можно также создать собственный ритуал, который поможет быстрее проснуться – зарядка, контрастный душ или любимая песня на всю громкость.

via GIPHY

К слову, ученые из Швеции установили связь между продолжительностью жизни и продолжительностью сна. Они обнаружили, что привычка отсыпаться до полудня на выходные положительно влияет на организм человека.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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