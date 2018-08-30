Как заставить себя заниматься спортом: эффективные лайфхаки от Маши Ефросининой

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет свой блог в сети, в котором делится с подписчиками полезными лайфхаками. Теперь звезда дала советы, как заставить себя заниматься спортом.

Маша Ефросинина может похвастаться стройной фигурой. Однако этот результат кропотливого труда в спортивном зале, который звезда ежедневно посещает. Для всех подписчиков, которые до сих пор сидят на диване и жалуются на свои формы, или тех, кто мучает себя неправильными диетами, Маша Ефросинина записала отдельный ролик, в котором откровенно рассказала, как заставить себя заниматься спортом.

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1. Приобретите абонемент в спортзал

Первым шагом к занятию спортом является покупка абонемента в спортивный зал. Однако часто другие расходы заставляют человека отложить эту процедуру. Поэтому Маша Ефросинина советует заказать себе такой подарок на день рождения, или другой знаковый праздник. При этом, друзья или любимый человек должны периодически спрашивать, каковы результаты тренировок и активирован ли уже этот абонемент. Таким образом это будет стимулировать регулярно наведываться в спортивный зал.

2. Определите свое биологическое время

Не всем людям комфортно заниматься спортом утром или же вечером. Посетите спортивный зал несколько раз в разное время суток и посмотрите, когда тренировка будет проходить наиболее комфортно.

Поймите для себя очень важную вещь – когда у вас в течение суток наибольшая активность. У меня, например, это утро, Я иду тренироваться в 10-11 часов, тогда у меня пик активности. Этот пик активности позволяет тратить больше энергии, при этом производя ее еще больше. Если я иду не в свое биологическое время в спортивный зал, я ничего не могу сделать,

– пояснила Маша Ефросинина.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 11 Сер 2018 р. о 12:19 PDT

3. Привлекательная спортивная форма

Для женщин всегда важно, как они выглядят. Поэтому даже поход в спортивный зал – это настоящий ритуал. Маша Ефросинина советует использовать это в пользу занятий спортом – приобретите спортивную форму, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Это будет стимулировать вас к тренировкам.

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4. Определите свою нагрузку

Не всем людям нравятся кардиоупражнения, или же фитнес, йога. Поэтому стоит для себя определить, какой вид спорта вам больше всего нравится и подходит. Для этого следует опробовать несколько из них и сделать для себя вывод.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 23 Сер 2018 р. о 6:26 PDT

5. Заключите пари

Маша Ефросинина убеждена, что самым действенным стимулом начать тренировки является заключенное пари с другом или любимым человеком. При этом стоит договориться о какой-то сумме для победителя, желание получить которую собственно и поможет преодолеть все страхи перед спортзалом. Телеведущая заверила, что еще ни один человек не отказался от такого пари и таким образом ввел в свои будни ежедневные тренировки.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой о том, как начать заниматься спортом: