Как застройщики справляются с кризисом во время карантина?

О переходе на режим удаленной работы, спрос, продажи, кризис и выход из нее рассказывают представители Киевгорстрой, SAGA Development, Интергал-Буд, Креатор Буд и Perfect Group.

ЛУН задал пять вопросов о ситуации на рынке недвижимости пяти застройщикам.

Какая у вас ситуация в связи с карантином? Что сейчас происходит со строительством, как идут продажи?



Киивмиськбуд, Игорь Кушнир, президент

На данный момент ситуация штатная, все в рабочем режиме. Минимизировали количество офисных сотрудников, обеспечили всем необходимых тех, кто остался.

На стройках все без изменений: краны крутятся, дома растут. На сегодняшний день строительство всех без исключения комплексов идет намеченным темпом, по графику.

По поводу продаж. Первые дни карантина было молчание! Было похоже на некоторое выжидание, люди не понимали, что происходит и залегли на дно. На сегодня улучшилась ситуация со звонками. Люди устали отдыхать и начали заниматься своим расквартированием. На руку сыграл и запуск Киевгорстроем онлайн консультаций. После этого увеличились звонки. Каждый человек может узнать всю интересующую информацию, не выходя из дома. Менеджеры консультируют по видео-связи, и должен сказать, такое нововведение пользуется большой популярностью.



Интергал-Буд, Анна Лаевская, коммерческий директор

“Интергал-Буд” продолжает работать в своем темпе, при этом соблюдая все санитарные нормы, правила безопасности и требования МОЗ. На стройплощадках в активной фазе ведется строительство по графику. Наши отделы продаж работают, дополнительно, принимая во внимание непростую ситуацию в стране и меры предосторожности, связанные с карантином, мы первыми предложили покупателям максимальный выбор каналов и способов дистанционной коммуникации с нами: запустили телеграмм-канал, в котором публикуем видеообзоры шоу-румов, экскурсии по территории, технических нововведений, приемки ремонтов, делимся актуальными новостями, акциями и спецпредложениями, публикуем фото и видео со стройплощадок.

Получить индивидуальную консультацию можно также по телефону или в Skype. Заявку на выбранную квартиру или отправить нам сканы/фото документов легко из дома, заполнив google-форму. Если покупатель захочет посетить отделы продаж или заказать персональный просмотр, мы подготовили индивидуальные средства защиты и санитайзеры, чтобы по максимуму обезопасить инвесторов и сотрудников. Мы проводим постоянную влажную уборку по графику с обработкой дезинфицирующими средствами.

Чтобы поддержать покупателя, мы разработали ряд специальных предложений и скидок. К примеру, зафиксировали до конца объявленного карантина курс доллара к гривне на уровне 25,5 при расчете стоимости объектов недвижимости, предлагаем скидки 10-13% при полной оплате квартиры, даем возможность приобрести жилье в длительную рассрочку на несколько лет от застройщика и продолжаем сотрудничество с банками. Сейчас можно оплатить первый взнос по фиксированному курсу, что выгодно, а дальше равными платежами остаток выплачивать в комфортном темпе. Мы ощутили, что покупатель оценил антикризисные меры. Наши менеджеры получили хорошую обратную связь в виде увеличения числа заявок. Сейчас время покупателя, многие это понимают.

Perfect Group, Коваль Алексей Борисович, руководитель проектов

Все стройки компании Perfect Group активно ведутся, но при этом мы ввели дополнительные меры предосторожности для наших работников. Строителям раздали маски, они работают на расстоянии 1-2 метра, обеспечиваем замеры температуры и проводим опросы относительно состояния сотрудников. По продажам у нас заметна активизация, особенно в сегменте двух и трехкомнатных квартир: люди начали приобретать недвижимость для жизни. Сделали акцент на работе через мессенджеры, предлагаем клиентам виртуальные туры, но и физические отделы продаж работают. Для безопасности сотрудников и клиентов мы проводим регулярные уборки с дезинфицирующими средствами, по несколько раз в день. Также, если это личная встреча, мы стараемся приглашать клиентов непосредственно на объекты – там можно и увидеть реальный темп работ, и меньше времени находится в закрытом пространстве.



SAGA Development, Владимир Даниленко, коммерческий директор

Большинство сотрудников SAGA Development работает в удаленном режиме. Мы закупили для всех сотрудников средства индивидуальной защиты — маски и дезинфекторы, но, тем не менее, рекомендуем по возможности оставаться дома, на связи.

Отделы продаж работают в дежурном режиме. Менеджеры на связи с 9 до 19, готовы проконсультировать по телефону или в удобном для клиента мессенджере, провести экскурсию по комплексу онлайн, помочь с выбором планировки, обсудить детали договора. Мы также предлагаем клиентам возможность заключить договор без посещения отдела продаж — через сервисы электронного документооборота при помощи электронной цифровой подписи.

Для клиентов, которые все-таки хотят посетить отдел продаж, всегда работает дежурный менеджер, но, учитывая режим работы транспорта, с 10 до 18, в режиме выходного дня. Для клиентов и для менеджеров мы также предусмотрели средства защиты. Отделы продаж регулярно убираются и дезинфицируются.

Все стройки работают в соответствии с графиками. В начале смены мы измеряем температуру строителей. Они также обеспечены масками и дезинфекторами.

На продажи сегодня влияет несколько факторов.



Первый — это, безусловно, карантин и вызванная им остановка сервисных бизнесов. Второй — рост курса доллара.

Большинство покупателей, у которых нет собственной недвижимости, но есть на руках вся сумма покупки, завершают сделки. Особенно, если сумма на руках в гривнах. Но они более тщательно взвешивают покупку, и отдают предпочтение готовым объектам. Такая ситуация касается в основном объектов комфорт-класса. Например, в RYBALSKY это позволило нам за 2 недели реализовать двухмесячную норму сделок.

С объектами бизнес-класса ситуация сложнее. Покупатели квартир в таких объектах обычно уже владеют недвижимостью, и у них нет потребности в срочной покупке. С другой стороны, большинство из них пострадало от того, что власти директивно остановили работу бизнеса на полтора месяца. В условиях, когда они не знают, что будет с их бизнесом, им не до инвестиций в недвижимость. Но, тем не менее, и в этом сегменте есть инвесторы, которые интересуются покупкой квартир в готовых объектах.

ПП "Креатор Буд", Гуда Игорь Богданович, Голова Рады Директоров

Девелоперська компанія Креатор-Буд, як і більшість українських будівельних компаній, у час загальнонаціонального карантину працює в дистанційному режимі. Сучасні інтернет технології дозволяють нашим фахівцям, менеджерам з продажу квартир надавати кваліфіковані консультації у форматі електронного спілкування та у телефонному режимі. Офіси компанії Креатор-Буд перейшли у формат дистанційного спілкування в цілях безпеки для здоров'я працівників та клієнтів компанії.

Как карантин повлияет на ваш бизнес в ближайшие 3-6 мес?

Интергал-Буд, Анна Лаевская, коммерческий директор

У нас достаточно финансового ресурса, опыта и материально-технической базы, чтобы продолжать строить по графику. Наш продукт не исчисляется количеством квартир или квадратных метров, а касается создания комфортной среды для жизни. Мы понимаем, что длительный карантин и прочие факторы отрицательно сказываются на экономике страны. Вполне вероятно, в перспективе нескольких месяцев доходы части населения просядут, что негативно скажется на спросе. Однако беспокоится стоит тем, у кого комплексы не соответствуют запросам аудитории. Проекты “Интергал-Буд” учитывают три ключевых для покупателя маркера: высокое качество строительства (сертифицированные материалы, надежные подрядчики, использование инновационных продуктов), концепт проекта (локация, инфраструктура в составе и вне проекта, благоустройство), а также надежность застройщика и ЖК.

Киевгорстрой, Игорь Кушнир, президент

Зависит от того, на сколько еще он затянется. По состоянию на сейчас компания имеет денежный запас, чтобы строить все запланированное. Если с мая карантин снимут и продажи не просядут, можно считать, что отделались легким испугом. Если ситуация будет затягиваться на неопределенный срок, прогнозировать сложно. Мы делаем все от нас зависящее, чтоб выполнить свои обязательства перед инвесторами в полной мере.



Perfect Group, Коваль Алексей Борисович, руководитель проектов

Пока мы имеем сдержанно-оптимистичный прогноз. Для большой компании с объектами на высокой степени готовности и достаточным финансовым плечом падение спроса, даже если оно будет, окажется незначительным. Конечно, мы будем каждый раз оценивать ситуацию, и брать на себя только те обязательства, которые точно сумеем выполнить. Однако это касается наших будущих проектов, а по текущим вопросов нет совсем, и работы выполняются по плану.

SAGA Development, Владимир Даниленко, коммерческий директор

С момента основания компании мы работали над диджитализацией всех процессов и сервисов. Сейчас мы понимаем, что двигались в верном направлении, и будем продолжать развиваться в сторону перевода сервисов в онлайн.

У нас достаточный запас прочности, чтобы вовремя и полной мере выполнить все взятые на себя обязательства.

Рост курса доллара создает предпосылки для повышения спроса на недвижимость, особенно при условии сдерживания роста цен для инвесторов. Мы понимаем, что такая политика приведет к снижению доходности проектов в долларе при сохранении уровня доходности в гривне. К такому сценарию мы тоже готовы.

В условиях кризиса клиентов становится меньше, и они становятся более взыскательными к объектам, в которых покупают квартиры. Все наши проекты мы проектируем устойчивыми к изменениям. Это проявляется в их полифункциональности, добавочной ценности, качественных, человекоцентричных концепциях. Поэтому мы уверены, что на них всегда будет спрос.

ПП "Креатор Буд", Гуда Игорь Богданович, Голова Рады Директоров

Ми сподіваємось на те, що карантинні заходи в Україні будуть нетривалими і компанія швидко відновить свою роботу на будівельних майданчиках і запрацює у звичному режимі. Компанії Креатор-Буд 14 років і ми зуміли пережити вже не одну економічну кризу. Віримо у те, що вимушена карантинна відпустка не завдасть суттєвої шкоди будівельному бізнесу. Оскільки компанія володіє достатнім фінансовим ресурсом та запасом наявних матеріалів, будемо готові після завершення карантинного періоду відновити роботу та надолужити темпи будівництва на всіх будівельних майданчиках, де зводимо свої об'єкти.

Как карантин повлияет на рынок новостроек в целом?

SAGA Development, Владимир Даниленко, коммерческий директор

Карантин продемонстрировал несколько возможностей для рынка. Большинство компаний осознали важность и необходимость онлайн-сервисов на всех этапах – от проектирования до заключения сделки.

Вторая возможность – возвращение в Украину части рабочих, которые повысят конкуренцию на рынке труда, что будет способствовать снижению себестоимости работ.

Третья – мировой обвал цен на нефть будет способствовать снижению себестоимости стройматериалов, в цену которых заложена значительная энергетическая составляющая.

Рост курса доллара будет поддерживать спрос на уровне, достаточном для нормального функционирования рынка. Предпосылки для роста курса создает необходимость выплат по внешним обязательствам в мае и ноябре. Скорее всего, уже в конце апреля мы увидим значительное повышение спроса на недвижимость со стороны тех, кто в прошлом году вкладывал деньги в гривневые депозиты и ОГВЗ. Покупатели и дальше будут стремиться минимизировать риски, вкладывая если не в готовые новостройки, то в проекты тех девелоперов, у которых уже есть портфель реализованных проектов. Застройщикам, у которых есть только новые площадки, но нет построенных объектов, придется труднее.

У части объектов, не обладающих добавочной ценностью, есть шансы быть приостановленными.

В любом случае, предложение реагирует на спрос. В условиях снижения спроса, предложение тоже скорректируется за счет того, что девелоперы поставят на паузу новые проекты.

Киевгорстрой, Игорь Кушнир, президент

Как говорится, если Европа чихает, то в Украине эпидемия. А если пандемия во всем мире, то сложно прогнозировать, как наше государство будет из этого выбираться. Карантин откинет страну примерно на год назад, и именно столько нам придется выходить на докарантинный уровень. Рынок недвижимости нельзя отрывать от экономической ситуации в целом: если у людей есть за что покупать, строителям есть за что строить.

Сегодня каждый застройщик должен сделать все возможное, чтобы остаться на плаву. Киевгорстрой работает на рынке 65 лет и имеет определённую подушку безопасности. Надеюсь, что мы пройдем "зону турбулентности" с минимальной тряской.

Интергал-Буд, Анна Лаевская, коммерческий директор

Рынок недвижимости ждет очередной экзамен на прочность и стресс-тест для застройщиков.

Рынок недвижимости ждут новые ценностные ориентиры и векторы развития. Часть девелоперов не выдержит конкуренции и начнет сворачиваться, многие крупные проекты будут “лежать на полке”, если у застройщика не хватит опыта и ресурса, чтобы создать конкурентный, высоко маржинальный, востребованный продукт. И игроки, и покупатели станут более рациональными, требовательными и осторожными, что, в конечном итоге, сыграет на руку рынку.

Perfect Group, Коваль Алексей Борисович, руководитель проектов

Мы прогнозируем перетекание спроса от маленьких компаний к большим, в которых инвестор будет уверен. Также люди будут готовы переплачивать за квартиры на высокой стадии готовности. Поэтому, если застройщик готов подождать с продажей квартир ближе к моменту сдачи объекта, у него спрос упадет в меньшей степени, или даже вырастет. Для этого компания должна иметь большое финансовое плечо. Что касается более мелких фирм, часть из них будут вынуждены замораживать работы при условии отсутствия стабильного спроса от инвесторов. В конечном итоге, даже при худшем сценарии, почти все компании рано или поздно возобновят строительства, однако карантин станет проверкой на устойчивость их бизнес-моделей.

ПП "Креатор Буд", Гуда Игорь Богданович, Голова Рады Директоров

Кілька останніх років будівельний ринок відчував стабільність і зростання. Фінансова криза, яку світ і Україна зокрема, відчуває сьогодні - це штучна криза, спричинена пандемією корона вірусу, тому відновлення бізнесу відбудеться значно швидше, аніж в періоди попередніх економічних криз. Зростання долара та девальвація гривні спричинить зростання активності покупців і спонукатиме до придбання квартир тих, хто тримав свої заощадження в іноземній валюті, а також інвесторів, що розраховують отримати прибуток, вкладаючи кошти у первинне житло. Тому загальна тенденція економічної кризи буде збережена і тимчасовий спад швидко перейде у стрімке зростання попиту на житло.

Что может или должно сделать государство в данной ситуации? Ваши рекомендации.

Perfect Group, Коваль Алексей Борисович, руководитель проектов

Единственная необходимая помощь — это возможность застройщикам взять краткосрочные кредиты под 5% на 1-2 года. В случае остановки из-за карантина, самой большой проблемой для фирм станет отсутствие оборотных денег. Если ее решить проактивно, тогда строительная отрасль сможет избежать даже краткосрочного кризиса. В противном случае придётся принимать более дорогие и менее эффективные меры, и делать это тогда, когда станет уже поздно.

Киевгорстрой, Игорь Кушнир, президент

Для населения: обеспечить карантинные меры и наличие средств индивидуальной защиты, защитить группы риска в лице пожилых, малоимущих и многодетных семей, помочь выжить старикам и реально поддержать медиков.



Это все упирается в ответственность и в финансовую поддержку государства. Я надеюсь, органы государственного управления сделают правильные шаги в сторону жителей страны в ближайшее время.

Для бизнеса: налоговые каникулы, освобождение от проверок и штрафов, внедрение кредитования под низкий процент. А так же внедрение программы низких процентов по ипотечным кредитам для раскручивания строительной отрасли и всего остального.

Но, по моему мнению, бизнес сегодня не должен сидеть сложа руки и просто ждать помощи от государства. Нужно брать ответственность в свои руки, проводить посильную оптимизацию, и стараться выжить.

Интергал-Буд, Анна Лаевская, коммерческий директор

Важно дать возможность сотрудникам предприятий, которые связаны с критически важными отраслями (строительство, я считаю, именно такой) добираться на работу, а также разработать совместно с бизнесом механизм поддержки и дальнейшего выведения страны из кризиса. Ведь карантин рано или поздно закончится, а его последствия еще долго будут давать о себе знать.

Важно вести диалог с бизнесом, узнать о сложностях и попытаться предотвратить серьезные проблемы. К примеру, проследить, чтобы мораторий на проверки был исполнен и обсудить с монополистами платежи за коммунальные услуги на этот период.

SAGA Development, Владимир Даниленко, коммерческий директор

Государство должно сделать все возможное для максимально скорого запуска нормального функционирования малого и среднего бизнеса. Недостаточно ввести мораторий на налоговые проверки, отстрочить подачу деклараций или запретить банкам повышать процентные ставки. Нужны налоговые каникулы, дотации, хотя бы частичная компенсация зарплат сотрудников остановленных предприятий. Это поможет бизнесу быстро восстановиться после карантина, а экономике – вернуться к нормальной модели функционирования.

ПП "Креатор Буд", Гуда Игорь Богданович - Голова Рады Директоров

Для того, аби якнайшвидше Україна вийшла з економічної кризи, держава повинна зробити два найважливіші кроки. Перший - послабити карантинні заходи для представників бізнес структур, бо саме завдяки їхній діяльності наповнюється бюджет. Це дасть можливість вийти з економічної кризи з мінімальними втратами. За необхідності умови жорсткого карантинного режиму варто продовжити для дітей, людей похилого віку, працівників бюджетних установ. Другий - послабити податкові навантаження для підприємців малого та середнього бізнесу в період загальнонаціонального карантину.

И напоследок — о чём важно помнить?

ПП "Креатор Буд", Гуда Игорь Богданович, Голова Рады Директоров

Рано чи пізно будь-яка криза завершується. І ми обов'язково повернемося до звичного способу життя, плануватимемо ділові зустрічі і відпустки з цікавими мандрівками. Можливо зараз саме той час, коли ми маємо переосмислити речі, на які нам зазвичай, просто не вистачало часу. Хочеться побажати кожному оптимізму і здоров'я. У нас усе буде добре!

Киевгорстрой, Игорь Кушнир, президент

Сегодня нужно собраться и не паниковать. Трезво пересмотреть планы на год, внести коррективы в задельные программы. Не гнаться за журавлём в небе, но и не опускать руки. Рано или поздно карантин закончится, жизнь войдет в прежнее русло. И все будет хорошо!