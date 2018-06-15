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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Как завязать платок на голову: стильные идеи в фото

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Как завязать платок на голову
Как завязать платок на голову / The Sun

Нет одного способа носить платок – экспериментируйте, чтобы создать свой гармоничный, стильный, а главное уникальный образ.

Платок – не только модный аксессуар, этот головной убор защитит от солнца летом и от ветра и холода осенью.

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Портал Who What Wear предлагает несколько стильных вариантов, как повязать платок на голову.

Хиппи

Как завязать платок на голову в стиле хиппи 

Королева

Как завязать платок на голову в стиле королевы Елизаветы ІІ

Верхний узелок

Как завязать верхний узелок из платка

Тюрбан

Как завязать тюрбан 

Бандана

Как завязать бандану

Хвостик

Как завязать платком хвостик

Голливуд

Как завязать платок на голову в стиле Голливуд

Теги: LifeStyle Советы Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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