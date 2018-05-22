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Как здоровье зависит от сна и что вредит организму: интересные факты

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Какой сон вредит здоровью
Какой сон вредит здоровью / unsplash.com

Сон серьезно влияет на кровообращение, рост и иммунную систему человека. Когда человек спит – организм регулирует жизненно важные системы, в частности, деятельность мозга и процессы запоминания.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Часто сном пренебрегают студенты в период сессий и сдачи экзаменов, ведь надо изучить и запомнить большое количество информации. И это зря.

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Большинство из всего, что человек читает во время, предназначенное для сна, не остается в памяти. Поэтому если у вас в понедельник важный день поспите как следует,
– рекомендует Супрун.

Она отметила, что сон является важным фактором для консолидации памяти. Во время сна появляются новые нейронные связи и происходит укрепление нейронной сети, которая являются своеобразными ретранслятором в формирование памяти.

Поскольку большинство изученной за день информации откладывается в краткосрочной памяти, а во время сна она перемещается в долговременную. Поэтому от здорового сна зависит полнота и эффективность запоминания.

Неполноценный сон вредит здоровью в долгосрочной перспективе и вряд ли поспособствует запоминанию информации, изученной накануне,
– добавила Ульяна Супрун.

Как сон влияет на здоровье человека – видео

 

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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