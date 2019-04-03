Как Зеленский планирует решить проблему войны на Донбассе и бороться с Россией

Кандидат в президенты Владимир Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также политик убежден, что нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Великобритании.

Политтехнолог кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал в интервью theБабелю, что в вопросе Донбасса есть четыре составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Любую войну можно закончить военным путем или дипломатическим, который и предлагает команда Зеленского.

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"Бороться с РФ военным путем очень трудно – это приведет к большому количеству смертей наших ребят на фронте. Поэтому оптимальным будет давить на Россию санкциями. Базовым здесь является "нормандский формат", продолжением которого стали Минские договоренности. Отклоняться от них нельзя, к сожалению или к счастью. Они не такие плохие, как их пытаются представить. Все санкционное давление на Россию связано именно с Минском договоренностями", – сказал Разумков.

Еще один вектор давления на Россию – США, которые ввели мощные санции против Кремля. Кроме них, сильное давление на страну-агрессора делает и Великобритания. Лондон занял радикальную позицию в отношении Кремля после ситуации в Солсбери.

Что предлагает Зеленский? Развернуть Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании. Это позволит консолидировать вышеперечисленные векторы в единый лазерный луч и направить его на Российскую Федерацию. Это может заставить Россию отказаться от своих агрессивных планов,

– отметил политтехнолог Зеленского.

В проблеме возвращения Донбасса существует еще и экономический базис. В команде лидера "95 Квартала" отметили, что в государстве должно быть высокое качество жизни и хорошие экономические показатели. В свою очередь, это покажет жителям оккупированных территорий, что Украина быстро развивается.

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Кроме того, нужно взаимодействовать с украинцами, живущими в неподконтрольных Киеву районах. Им стоит доносить, что реально происходит в Украине, что здесь их ждут, толерантно относятся к тем, кто не замешан в войне, на чьих руках нет крови и военных преступлений. И самое главное – Украина собирается возвращать оккупированные территории.

Последний и самый важный пункт – это украинская армия. Мы должны ее модернизировать и развивать. Это приблизит нас к вступлению в ЕС и НАТО,

– отметили у Зеленского.

В частности, его команда планирует увеличить расходы на армию. Сейчас на оборонку выделяют 5% ВВП, но в реальности на армию идет 2,5%. Остальные деньги идут на МВД, СБУ и Генпрокуратуру. По мнению Разумкова, 2,5% ВВП – это мало для страны, которая ведет войну.

Кроме того, нужно повысить зарплаты и обеспечения для военнослужащих.

Кто побеждает на выборах президента?После подсчета ЦИК 99.99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.