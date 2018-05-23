Как желающим приобщиться к глобальной акции за освобождение Сенцова и других пленников Кремля
Акции в поддержку Сенцова планируют провести в разных странах мира 1-2 мая. Для масштабной кампании за освобождение пленников Кремля ищут координаторов.
Об этом сообщает сестра Олега Сенцова Наталья Каплан у себя на странице в Facebook.
Читайте также: Адвокат рассказал, как россияне провоцируют Сенцова
"Если и хотите помочь освобождению Олега, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке. Если вам не ответили сразу, это не значит, что вы не важны, с вами свяжутся чуть позже и скажут, чем конкретно вы можете помочь. На данный момент в первую очередь собирают людей, которые могут стать координаторами глобальной акции в разных странах и городах", – говорится в сообщении Натальи Каплан.
В первый день после объявления глобальной акции #SaveOlegSentsov пришло подтверждение о проведении митингов в Риге, Стокгольме, Лозанне, Берлине, Ницце, Абу-Даби, Варшаве, Брюсселе, Будапеште, Париже, Праге, Кувейте, Лондоне, Каунасе, Страсбурге, Мюнхене, Ганновере Тель-Авиве. Подпишите ходатайство к руководителям стран Европы, Америки и Канады.
Более 19 тысяч человек подписали ходатайство к руководителям стран Европы, Америки и Канады, призывая эти страны действовать в качестве посредника между Россией и Украиной по вопросам выпуска политических заключенных.
Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.