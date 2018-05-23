Как желающим приобщиться к глобальной акции за освобождение Сенцова и других пленников Кремля

Акции в поддержку Сенцова планируют провести в разных странах мира 1-2 мая. Для масштабной кампании за освобождение пленников Кремля ищут координаторов.

Об этом сообщает сестра Олега Сенцова Наталья Каплан у себя на странице в Facebook.

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"Если и хотите помочь освобождению Олега, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке. Если вам не ответили сразу, это не значит, что вы не важны, с вами свяжутся чуть позже и скажут, чем конкретно вы можете помочь. На данный момент в первую очередь собирают людей, которые могут стать координаторами глобальной акции в разных странах и городах", – говорится в сообщении Натальи Каплан.

В первый день после объявления глобальной акции #SaveOlegSentsov пришло подтверждение о проведении митингов в Риге, Стокгольме, Лозанне, Берлине, Ницце, Абу-Даби, Варшаве, Брюсселе, Будапеште, Париже, Праге, Кувейте, Лондоне, Каунасе, Страсбурге, Мюнхене, Ганновере Тель-Авиве. Подпишите ходатайство к руководителям стран Европы, Америки и Канады.

On the first day after the announcement of global action #SaveOlegSentsov, we received a call to hold rallies in Riga, Stockholm, Lausanne, Berlin, Nice, Abu Dhabi, Warsaw, Brussels, Budapest, Paris, Prague, Kuwait, London, Kaunas, Strasbourg, Munich, Hanover, Tel Aviv. Join us! pic.twitter.com/ZOVwrMHMYc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 23 травня 2018 р.

Более 19 тысяч человек подписали ходатайство к руководителям стран Европы, Америки и Канады, призывая эти страны действовать в качестве посредника между Россией и Украиной по вопросам выпуска политических заключенных.

Sign the petition to the leaders of countries in Europe, America and Canada. More than 19,000 people have already signed up calling these countries to act as a mediator between Russia and Ukraine on issues of release of political prisoners https://t.co/OKmKIk1FnZ #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/wmQJtGf6oX — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 23 травня 2018 р.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.