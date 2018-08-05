Как женщина меняется после нанесения макияжа: интересное фотосравнение
Многие женщины стремятся выглядеть идеально, поэтому наносят плотный макияж на лицо, скрывая недостатки своей кожи. В сети показали, насколько женщина меняется после нанесения косметики.
До и после – так в сети показали популярный флешмоб, который полностью показывает, насколько правильный макияж помогает женщине стать суперзвездой. Все проблемные участки кожи визажист тщательно ретуширует, поэтому лицо выглядит идеальным.
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Эксперты объяснили, что с косметикой женщина становится значительно увереннее. У нее может меняться взгляд и даже походка. Кроме этого, правильный макияж делает женщину счастливее, что и показано на серии снимков. Пожалуй, улыбка добавила красавицам еще большей привлекательности.
Такие примеры есть и среди американских знаменитостей. Так, недавно Кайли Дженнер показала, как она выглядит без использования тонального крема. Поклонники звезды и не подозревали, что все ее лицо покрыто веснушками.
Кроме этого, Светлана Лобода недавно показала свое лицо без make up. Артистка выглядела довольно необычно, а ее поклонники отметили, что певица якобы уставшая.