Как женщина меняется после нанесения макияжа: интересное фотосравнение

Многие женщины стремятся выглядеть идеально, поэтому наносят плотный макияж на лицо, скрывая недостатки своей кожи. В сети показали, насколько женщина меняется после нанесения косметики.

До и после – так в сети показали популярный флешмоб, который полностью показывает, насколько правильный макияж помогает женщине стать суперзвездой. Все проблемные участки кожи визажист тщательно ретуширует, поэтому лицо выглядит идеальным.

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Эксперты объяснили, что с косметикой женщина становится значительно увереннее. У нее может меняться взгляд и даже походка. Кроме этого, правильный макияж делает женщину счастливее, что и показано на серии снимков. Пожалуй, улыбка добавила красавицам еще большей привлекательности.

Такие примеры есть и среди американских знаменитостей. Так, недавно Кайли Дженнер показала, как она выглядит без использования тонального крема. Поклонники звезды и не подозревали, что все ее лицо покрыто веснушками.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Чер 2018 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 21 Чер 2018 р. о 11:20 PDT

Кроме этого, Светлана Лобода недавно показала свое лицо без make up. Артистка выглядела довольно необычно, а ее поклонники отметили, что певица якобы уставшая.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 24 Лип 2018 р. о 6:43 PDT