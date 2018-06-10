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Как женщинам уберечься от рака груди: ученые США дали полезный совет

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Ученые рассказали, что снижение жиров в рационе помогает женщинам уберечься от рака
Ученые рассказали, что снижение жиров в рационе помогает женщинам уберечься от рака / Фото из открытых источников

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин не только в Украине, но и во всем мире. К сожалению, от этой болезни ежегодно страдают и умирают все больше людей.

Американские ученые проанализировали данные почти 49 тысяч женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет. В начале исследования ни одна из участниц не страдала от рака молочной железы, передает Ladyhealth.

Отмечается, что они получали не более 32% калорий из жиров. Тогда, специалисты попросили почти 20 тысяч женщин потреблять больше фруктов, овощей, злаков и сократить количество жиров в рационе до 20%. Остальные участницы не меняли свою диету.

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Во время проведения исследования у 1764 женщин обнаружили рак груди. В частности, онкозаболевания молочной железы нашли у 671 участницы, которые придерживались диеты, и еще у 1063 представительниц прекрасного пола, которые не меняли свой рацион питания.

Сокращение жиров в рационе снижает вероятность заболевания раком груди у женщин

Кроме того, исследование показало, что среди больных раком молочной железы умерло 120 участников, которые не меняли диету, и лишь 68 женщин, которые изменили рацион. Также, прогноз у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров, реже был плохим.

Так, 10-летняя выживаемость при опухоли молочной железы у женщин, которые придерживались диеты с низким содержанием жиров, составляла 82%, а у тех, кто придерживался обычной диеты, – 78%.

К слову, недавно в мире зафиксировали первый успешный случай применения иммунотерапии Т-лимфоцитами для лечения рака молочной железы на поздней стадии. Американским медикам удалось спасти 49-летнюю онкобольную женщину, при лечении которой использовали ее собственные модифицированные иммунные клетки.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Онкозаболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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