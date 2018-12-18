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      Как "жертва российской пропаганды" Усик расплатится за свои громкие поступки и высказывания

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      Известный волонтер Мирослав Гай предупредил боксера Александра Усика относительно его высказываний
      Известный волонтер Мирослав Гай предупредил боксера Александра Усика относительно его высказываний / Соцсети

      Прославленный украинский чемпион по боксу Александр Усик стал жертвой российской пропаганды и живет российскими мифами. Кроме того, он не всегда понимает, о чем говорит. Но рано или поздно спортсмен все же расплатится за свои высказывания и позицию, но сделает это не физически, а осознанием того, что он поддерживал убийц.

      Ранее 24 канал сообщал, что предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий вручил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени украинскому боксеру Александру Усику. Во время награждения боксер не сдерживал эмоции, поэтому начал благодарить и целовать руки главе религиозной институции.

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      Как считает волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, что спортсмен стал жертвой русской пропаганды, но рано или поздно к нему придет осознание того, что защищая УПЦ МП, он защищает убийц, передает "Обозреватель".

      Кроме того, он подчеркнул, что Усика пока не следует "травить" за его громкие высказывания и действия.

      "Я считаю, что просто надо для себя осознать, что боксер – это боксер. Не всегда известный боксер или другие известные персоналии – это сознательные, умные люди, которые имеют хорошее образование, разбираются в истории и не испытывают влияния российской пропаганды", – говорит он.

      По словам Гая, Усик живет российскими мифами, и при отсутствии критического мышления, не может разобраться, где правда.

      "Усик еще расплатится за свои высказывания и позицию. Не физически, не дай Бог, а расплатится осознанием того, что он поддерживал убийц. Поэтому поддержка "МП" – это поддержка КГБ, поддержка "русского" Крыма, это поддержка убийц", – подчеркнул волонтер.

      В то же время он добавил, что Усик – это пример недостаточной эффективности украинской пропаганды, и это проигрыш Украины.

      Люди, которые находятся под воздействием российской пропаганды, еще не осознают уровень обмана, уровень того зла, которым является "УПЦ МП" и РФ в частности. И не понимая этого, они легитимизировали этот российский режим. Это мы все будем пожинать позже, но этот взлом будет болезненным. Распад РФ, доказательство их преступлений в суде, станет для них таким же болезненным, как распад Советской империи. Тысячи людей, которые поддерживали этот режим, окажутся в ситуации, когда придется признать, что они поддерживали эти преступления. И это будет больно,
      – подытожил активист.

      Напомним, перед Объединительным собором в Киеве, на котором была создана единая Православная церковь Украины, Александр Усик заявлял, что станет на сторону монахов, если радикалы попытаются захватить Киево-Печерскую Лавру.

      КАКИМИ ЕЩЕ ГРОМКИМИ СЛОВАМИ И ПОСТУПКАМИ ОТМЕЧАЛСЯ АЛЕКСАНДР УСИК:

       
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      Теги: Новости Украины Бокс Спорт Новости политики Александр Усик Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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