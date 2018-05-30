Как жить после инфаркта: важные советы

Инфаркт хоть и считается одним из самых опасных состояний, но это еще не приговор. После перенесения сердечного приступа нужно максимально настроиться на позитив и взять курс на выздоровление.

По статистике, ежегодно в Украине происходит как минимум 40 тысяч инфарктов. При этом ишемическая болезнь сердца диагностирована примерно у каждого четвертого взрослого украинца, то есть почти у 9 миллионов человек.

После перенесенного инфаркта важно следить за физической активностью, передает "Обозреватель".

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После согласования с врачом, постепенно вводите в ежедневное расписание физические нагрузки. Особенно полезными будут аэробные упражнения: плавание, езда на велосипеде, бег и ходьба.

Такие занятия обеспечат организм нужным количеством кислорода в крови и улучшат способность сердца к перекачиванию крови. А еще спорт поможет снизить проявление гипертонии, снизить уровень стресса и холестерина.

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Избавьтесь от вредных привычек. Курение является одним из факторов риска сердечных заболеваний, так как повышает кровяное давление и риск образования сгустков в крови.

Следите за рационом – низкокалорийная диета помогает предотвратить повторный сердечный приступ.