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      Как жители оккупированного Донбасса подают документы на паспорт РФ: красноречивые фото

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      Небольшие очереди желающих получить паспорт России в оккупированном Донецке
      Небольшие очереди желающих получить паспорт России в оккупированном Донецке / Фото из Twitter

      3 мая в оккупированном Донецке начали регистрировать жителей, которые хотят получить гражданство России. Несмотря на все заявления страны-агрессора о якобы большом количестве желающих получить паспорт РФ, на самом деле длиннющих очередей так и не было.

      Прием заявлений осуществлялся в аппарате так называемой "Миграционной службы "ДНР". Сами же оккупанты заявляли об огромных очередях и сотнях жителей, которые пришли за получением российских документов.

      Читайте также: Россия может начать масштабную агрессию, – Полторак о последствиях паспортизации Донбасса

      Но как видно на фото, опубликованных в пропагандистских СМИ, под зданием собралось всего несколько десятков человек. Большинство из них – лица среднего возраста, молодежи почти нет.


      Очередь жителей оккупированного Донбасса на получение паспорта РФ

      Также, жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получили внутри "печать" о воинской обязанности.

      Заметим, Россия заявляла, что получить гражданство можно будет в течение трех месяцев. Жителям оккупированных территорий для этого не обязательно сдавать экзамены или соблюдать требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Они могут подать документы на получение паспорта РФ только при наличии паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, ведь на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка Российские паспорта на Донбассе Новости России Украина – Россия
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