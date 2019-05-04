Как жители оккупированного Донбасса подают документы на паспорт РФ: красноречивые фото
3 мая в оккупированном Донецке начали регистрировать жителей, которые хотят получить гражданство России. Несмотря на все заявления страны-агрессора о якобы большом количестве желающих получить паспорт РФ, на самом деле длиннющих очередей так и не было.
Прием заявлений осуществлялся в аппарате так называемой "Миграционной службы "ДНР". Сами же оккупанты заявляли об огромных очередях и сотнях жителей, которые пришли за получением российских документов.
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Но как видно на фото, опубликованных в пропагандистских СМИ, под зданием собралось всего несколько десятков человек. Большинство из них – лица среднего возраста, молодежи почти нет.
Очередь жителей оккупированного Донбасса на получение паспорта РФ
Также, жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получили внутри "печать" о воинской обязанности.
Заметим, Россия заявляла, что получить гражданство можно будет в течение трех месяцев. Жителям оккупированных территорий для этого не обязательно сдавать экзамены или соблюдать требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Они могут подать документы на получение паспорта РФ только при наличии паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, ведь на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.
Жители оккупированных территорий, которые решили получить паспорт РФ
Что известно о паспортизации Донбасса?
24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.
Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.