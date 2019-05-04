Как жители оккупированного Донбасса подают документы на паспорт РФ: красноречивые фото

3 мая в оккупированном Донецке начали регистрировать жителей, которые хотят получить гражданство России. Несмотря на все заявления страны-агрессора о якобы большом количестве желающих получить паспорт РФ, на самом деле длиннющих очередей так и не было.

Прием заявлений осуществлялся в аппарате так называемой "Миграционной службы "ДНР". Сами же оккупанты заявляли об огромных очередях и сотнях жителей, которые пришли за получением российских документов.

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Но как видно на фото, опубликованных в пропагандистских СМИ, под зданием собралось всего несколько десятков человек. Большинство из них – лица среднего возраста, молодежи почти нет.



Очередь жителей оккупированного Донбасса на получение паспорта РФ

Также, жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получили внутри "печать" о воинской обязанности.

Заметим, Россия заявляла, что получить гражданство можно будет в течение трех месяцев. Жителям оккупированных территорий для этого не обязательно сдавать экзамены или соблюдать требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Они могут подать документы на получение паспорта РФ только при наличии паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, ведь на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.