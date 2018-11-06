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      Как живет в Лондоне экс-глава НБУ Гонтарева

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      Валерия Гонтарева рассказала о жизни в Лондоне
      Валерия Гонтарева рассказала о жизни в Лондоне / Magazine.nv.ua

      Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева с 1 октября проживает в Лондоне и работает в Институте международных отношений школы экономики. Относительно помещения, то Гонтарева рассказала, что арендует небольшую двухкомнатную квартиру вместе с сыном, который учится в британской столице.

      Об этом стало известно из интервью экс-главы НБУ изданию "Новое Время".

      "И как же мне было смешно, когда совершенно сумасшедший Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что Гонтарева якобы купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов", – рассказала экс-глава НБУ.

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      Гонтарева также пожаловалась на "колоссальную бюрократию" в Лондоне.

      Например, процесс снятия квартиры, казалось бы, автоматизированный. Брокера ты видишь вживую, но документы в основном подписываешь через интернет. Но количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы можете себе представить,
      – рассказала бывшая украинская чиновница.

      Напомним, Валерия Гонтарева подала в отставку с должности главы НБУ 10 апреля 2017 года. Однако парламент уволил Гонтареву с должности главы НБУ почти через год после того, как она объявила об отставке, а именно 15 марта 2018 года.

      После увольнения Гонтаревой главой НБУ стал Яков Смолий.

      В сентябре 2018 года стало известно, что Гонтарева стала главой наблюдательного совета компании "Медикит" – онлайн-площадки, соединяющей пациентов и врачей. Кроме того, Гонтарева стала сотрудницей Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики.

      Теги: Новости политики Новости Украины Валерия Гонтарева НБУ Лондон Великобритания
      Источник: 24 Канал
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