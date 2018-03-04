Как живется европейским зубрам в украинских Карпатах

Зубры возвращаются в украинские Карпаты. В заповеднике Святые Бескиды, что на Львовщине, их более трех десятков. Собственно, в Карпатах эти животные жили всегда, однако из-за отстрела браконьерами исчезли. 9 лет назад несколько особей завезли из Евросоюза. И те прижились, дали потомство.

Зубров в стаде 33. Самцов только три. Все остальное – молодняк и коровы (так называют самок зубров). Одна из них – 16-летняя зубрица Тошка. Самку привезли сюда из Германии в 2009 году, и с тех пор она контролирует стадо. Здесь полный матриархат.

Тошка родила в Украине двух зубров. Они все время за ней ходят хвостиком. Всего в стаде пятеро годовалых зубров.

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Но если лесники не нарадуются животными, селяне из близлежащих сел их недолюбливают. Мол, зубры часто заходят на их дворы и пугают людей

Убытки компенсирует национальный парк "Святые Бескиды". Но поскольку это влетает в копеечку, дебоширов хотят переселить подальше от человеческих жилищ. В соседний район или даже в Ивано-Франковске область.

Природных хищников, способных поймать зубра, здесь мало. А волк вряд ли сможет прокусить толстую шею. Самый большой враг животных – браконьеры. Из-за некотролированного отстрела с 2009 года зубров в Украине внесли в "Красную книгу". С тех пор в Карпатах действует программа восстановления популяции европейского бизона (так также называют зубра). Их сюда привезли из Австрии, Германии и Польши. Следовательно, теперь в Карпатах есть зубры, которые в этих горах были испокон веков.