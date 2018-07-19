Как животноводческие фермы влияют на здоровье людей: ответ эксперта

Животноводческие фабрики имеют как прямое, так и опосредованное влияние на здоровье человека – через воздействие на окружающую среду или при непосредственном контакте с отходами производства.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказала эксперт по экологизации сельского хозяйства ОО "Экодия" Анна Даныляк.

"Например, в этом году много внимания было посвящено делу "Гавриловских цыплят". Это довольно типичная практика несанкционированного захоронения остатков мертвых животных. Довольно часто подобные проблемы возникают в сельской местности и крестьяне жалуются на недобросовестное поведение предпринимателей", – рассказала эксперт.

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По словам Даныляк, в случае, если произошла массовая гибель животных, предприниматели не имеют возможности нормально утилизировать трупы и хоронят их как попало.

Важно обратить внимание на то, из-за чего именно погибли животные – это может быть целый ряд болезней и если эти трупы домашних животных не были утилизированы должным образом, то есть риск распространения вирусов – от туберкулеза до "сибирской язвы" и чумы,

– добавила эксперт.

Кроме того, большой проблемой является обращение с отходами жизнедеятельности ферм. Промышленное животноводство предусматривает высокую концентрацию животных, которые в свою очередь производят большую массу фекалий. При этом единицы из предприятий безопасным образом обращаются с фекалиями животных.

"В навозе и помете могут быть остатки различных медицинских препаратов, антибиотиков, гормонов. Также животные могут быть заражены гельминтами. Это все по цепочке попадает в почву, а затем и в колодец, из которого мы пьем. Таким образом происходит опосредованное влияние на здоровья людей", – отметила Даныляк.

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Наконец, по словам эксперта, когда в определенный момент человеку потребуется использовать антибиотик для лечения, он может не подействовать.

Основные элементы навоза и помета – фосфор и азот. Эти элементы с одной стороны являются удобрениями, но до того момента, когда их можно будет использовать в качестве удобрения, должна пройти длительная процедура. Если она не происходит, то мы получаем загрязнение повышенной концентрацией нитратов,

– рассказала Даныляк о еще одной проблеме.

При длительном контакте с таким загрязненным грунтом или водой может возникнуть целый ряд системных заболеваний. Это могут быть заболевания щитовидной железы, отклонения репродуктивной функции, синдром синюшного ребенка.

Кроме того, если предприятия достаточно близко расположены к населенным пунктам, в воздух попадает много частиц перья или шерсти. Это так называемая биологическая пыль, которая при длительном контакте может вызывать болезни дыхательных путей, аллергии, повышение риска возникновения астмы. Также эта проблема возникает и при неправильной транспортировке животных.

Многие люди, которые живут рядом с такими предприятиями, жалуются на неприятный запах. И со временем это приводит к серьезным проблемам, например, тошноте, постоянной головной боли, кашлю,

– добавила Даныляк.

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