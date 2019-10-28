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      Как живут люди на линии разграничения: Гончарук поделился эмоциями от посещения села на Донбассе

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      Премьер-министр Алексей Гончарук посетил село Михайловка на Донбассе, что размещается на линии разграничения
      Премьер-министр Алексей Гончарук посетил село Михайловка на Донбассе, что размещается на линии разграничения / Фейсбук Алексея Гончарука

      Премьер-министр Алексей Гончарук посетил линию разграничения, а именно село Николаевка Донецкой области. Как отметил глава Кабмина, с 2014 года нормальная жизнь здесь фактически остановилась - молодежь почти уехала и остались одни пенсионеры.

      По словам Гончарука, на линии разграничения проблемы людей – особенно острые. В частности, отделений банков и даже банкоматов в Михайловке нет. А Укрпочта работает только четыре дня в неделю. Кроме того, из двух здешних школ работает только одна.

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      "Ближайшая больница – районная, в 22 километрах от села. Добраться туда та еще проблема: автобус едет в район лишь дважды в день, в обед – уже возвращается обратно. За это время жители села не успевают даже очередь в больнице отстоять", – поделился премьер.

      Он добавляет, что до 2014 года одним из источников доходов Михайловки была земля. А сегодня люди здесь элементарно не могут использовать сотни гектаров своей земли.

      "Часть – в зоне ведения боевых действий, часть – там, где разведение войск. Людей лишили возможности зарабатывать на своей земле, плюс еще и они вынуждены платить налоги", – отметил премьер.

      Также Гончарук подчеркнул, что все проблемы людей прифронтового села услышал и теперь вместе с министрами будет их решать.

      С 25 по 26 октября побывал на Донбассе и Президент Украины Владимир Зеленский. В частности, гарант посетил Золотое на Луганщине, где должно состояться разведение войск.

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      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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