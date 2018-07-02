16:09
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как жизнь в мегаполисе влияет на здоровье: объяснения ученых

39 Читати новину українською
Жизнь в большом городе
Жизнь в большом городе / pixers.uk

Бешеный ритм в большом городе положительно влияет на уровень удовлетворенности жизнью, поэтому жители мегаполисов чувствуют себя счастливее.

Такую закономерность выяснили американские ученые из университета штата Калифорния в Фресно, сообщает Independent.

Хотя и жизнь в большом городе имеет более высокий уровень стресса и беспокойства, все же ежедневные заботы, активный образ жизни и занятость повышают уровень удовлетворенности жизнью.

Читайте также: Болезнь Майкла Джексона: опасное ли неизлечимое витилиго

Занятость, отсутствие слишком большого количества свободного времени и активность являются важными факторами благополучия и счастья. Жители больших городов развиваются гораздо быстрее и эффективнее тех, кто живет в городах поменьше,
– отметила доктор Жанетт Бикнелл.

По ее словам, существует явная связь между занятостью и высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Исследования показали, что те люди, которые не имеют свободного времени и все время заняты – чувствуют себя намного счастливее.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Медицина исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук