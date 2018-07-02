Как жизнь в мегаполисе влияет на здоровье: объяснения ученых

Бешеный ритм в большом городе положительно влияет на уровень удовлетворенности жизнью, поэтому жители мегаполисов чувствуют себя счастливее.

Такую закономерность выяснили американские ученые из университета штата Калифорния в Фресно, сообщает Independent.

Хотя и жизнь в большом городе имеет более высокий уровень стресса и беспокойства, все же ежедневные заботы, активный образ жизни и занятость повышают уровень удовлетворенности жизнью.

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Занятость, отсутствие слишком большого количества свободного времени и активность являются важными факторами благополучия и счастья. Жители больших городов развиваются гораздо быстрее и эффективнее тех, кто живет в городах поменьше,

– отметила доктор Жанетт Бикнелл.

По ее словам, существует явная связь между занятостью и высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Исследования показали, что те люди, которые не имеют свободного времени и все время заняты – чувствуют себя намного счастливее.

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