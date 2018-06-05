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Как журналист и блогер отреагировали на "расстрелянный список", в котором есть их имена

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Блогер Елена Яхно
Блогер Елена Яхно / Facebook

Обнародован список журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Это, в частности, Роман Скрыпин, Матвей Ганапольский, Юлия Мостовая, Виталий Портников и еще 43 журналиста.

Этот список обнародовало издание "Страна".

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Сейчас известно, что перечень этих людей стал известным благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Список журналістів і блогерів
Список журналистов и блогеров, которым грозит смерть от рук киллеров

Честно говоря, каких-либо опасений за свою жизнь я не чувствую. Думаю, что ходить с охранником мне будет смешно, но вот завтра я иду на встречу с СБУ и посмотрю, что они мне предложат и расскажут,
– рассказала блогер Елена Яхно.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заверила, что они никому никакой информации не передавали. А поскольку сам список – это тайна следствия, то соответственно она с ним не знакома, поэтому не смогла ничего сказать о его подлинности.

Я посмотрел этот список. Ну, окей, есть я в списке, но меня никто не приглашал в СБУ на эту встречу. Список составлен очень спорадически, на самом деле я не очень понимаю эту логику,
– сказал журналист Роман Скрыпин.

Напомним, что ранее украинский волонтерский проект "Миротворец" опубликовал список журналистов и политиков, которым якобы не грозит смерть от рук российских спецлужб, и назвал их "надеждой и опорой российского агрессора в Украине".

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики Новости России СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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