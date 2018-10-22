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      Как Зинченко возвращается в Украину на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов: видео

      99 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko_96

      21-летний украинец Александр Зинченко попал в список из 21-го игрока, которых Хосеп Гвардиола взял в Харьков на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

      Зинченко перед отлетом в Украину не скрывал радости от возвращения в Харьков, где он недавно играл в составе сборной Украины в поединке Лиги наций против Чехии.

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      "Летим в лучшую страну мира", – сказал Александр Зинченко, позируя с украинским паспортом перед клубными журналистами.

      Напомним, что 23 октября "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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