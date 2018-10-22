Как Зинченко возвращается в Украину на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов: видео

21-летний украинец Александр Зинченко попал в список из 21-го игрока, которых Хосеп Гвардиола взял в Харьков на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

Зинченко перед отлетом в Украину не скрывал радости от возвращения в Харьков, где он недавно играл в составе сборной Украины в поединке Лиги наций против Чехии.

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"Летим в лучшую страну мира", – сказал Александр Зинченко, позируя с украинским паспортом перед клубными журналистами.

Зінченко: Летимо до найкращої країни у світі pic.twitter.com/7rskZekBPK — Вікторія Балас (@balasvika) 22 октября 2018 г.

Напомним, что 23 октября "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00.

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