Как Зинченко возвращается в Украину на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов: видео
21-летний украинец Александр Зинченко попал в список из 21-го игрока, которых Хосеп Гвардиола взял в Харьков на матч третьего тура Лиги чемпионов с "Шахтером".
Зинченко перед отлетом в Украину не скрывал радости от возвращения в Харьков, где он недавно играл в составе сборной Украины в поединке Лиги наций против Чехии.
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"Летим в лучшую страну мира", – сказал Александр Зинченко, позируя с украинским паспортом перед клубными журналистами.
Напомним, что 23 октября "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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