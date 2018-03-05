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Как звезды готовились к Оскару 2018: яркие фото из Instagram

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Оскар 2018
Оскар 2018

90-я церемония вручения премии Оскар состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта (по киевскому времени). Звезды тщательно готовились к главному кинособытию, чтобы всех поразить на красной дорожке.

Мы собрали красноречивые фото из Instagram голливудских знаменитостей, которые показали свою подготовку к Оскару 2018.

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Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот позировала на красной дорожке в блестящем платье от Givenchy. И показала, как готовилась к церемонии.

Актриса Люпита Нионго при выборе образа для светских выходов всегда советуется со своим стилистом Микаэлой Эрлангер. На красной дорожке Люпита позировала в платье Versace, туфлях Alexandre Birman и украшениях Niwaka.

На юбилейной премии 80-летняя Джейн Фонда появилась в роскошном белоснежном платье Balmain, которое подчеркнуло роскошную фигуру звезды.

Легендарная 72-летняя Хелен Миррен для своего выхода выбрала синее платье Reem Acra. Аристократический образ Хелен подчеркнул макияж и замечательная укладка.

На премию Оскар-2018 пришла и Сальма Хайек, которую сопровождал муж Франсуа-Анри Пино.

Лук звезды был весьма неординарным: она выбрала блестящее лиловое платье Gucci, украшения Harry Winston и клатч серебристого цвета.

Актриса Виола Дэвис в прошлом году получила победу в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за свою работу в фильме "Заборы". Для Оскара 2018 звезда выбрала блестящее розовое платье.

Октавия Спенсер, снявшаяся в фильме "Форма воды", в этом году была номинирована на награду в категории "Лучшая женская роль второго плана". Октавия на церемонию пришла в роскошном пышном платье, а в соцсетях показала подготовку к красной дорожке.

Теги: LifeStyle Мода Кино Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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