Как звезды готовились к Оскару 2018: яркие фото из Instagram

90-я церемония вручения премии Оскар состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта (по киевскому времени). Звезды тщательно готовились к главному кинособытию, чтобы всех поразить на красной дорожке.

Мы собрали красноречивые фото из Instagram голливудских знаменитостей, которые показали свою подготовку к Оскару 2018.

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Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот позировала на красной дорожке в блестящем платье от Givenchy. И показала, как готовилась к церемонии.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 4 Бер 2018 р. о 5:08 PST

Актриса Люпита Нионго при выборе образа для светских выходов всегда советуется со своим стилистом Микаэлой Эрлангер. На красной дорожке Люпита позировала в платье Versace, туфлях Alexandre Birman и украшениях Niwaka.

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) 4 Бер 2018 р. о 8:57 PST

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) 4 Бер 2018 р. о 5:56 PST

На юбилейной премии 80-летняя Джейн Фонда появилась в роскошном белоснежном платье Balmain, которое подчеркнуло роскошную фигуру звезды.

Допис, поширений Jane Fonda (@janefonda) 4 Бер 2018 р. о 3:18 PST

Допис, поширений Jane Fonda (@janefondalovers) 4 Бер 2018 р. о 3:27 PST

Легендарная 72-летняя Хелен Миррен для своего выхода выбрала синее платье Reem Acra. Аристократический образ Хелен подчеркнул макияж и замечательная укладка.

Допис, поширений користувачем @helenmirren 16 Лют 2018 р. о 9:11 PST

На премию Оскар-2018 пришла и Сальма Хайек, которую сопровождал муж Франсуа-Анри Пино.

Лук звезды был весьма неординарным: она выбрала блестящее лиловое платье Gucci, украшения Harry Winston и клатч серебристого цвета.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 4 Бер 2018 р. о 9:46 PST

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 4 Бер 2018 р. о 9:41 PST

Актриса Виола Дэвис в прошлом году получила победу в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за свою работу в фильме "Заборы". Для Оскара 2018 звезда выбрала блестящее розовое платье.

Допис, поширений Viola Davis (@violadavis) 4 Бер 2018 р. о 4:10 PST

Допис, поширений Viola Davis (@violadavis) 4 Бер 2018 р. о 8:37 PST

Октавия Спенсер, снявшаяся в фильме "Форма воды", в этом году была номинирована на награду в категории "Лучшая женская роль второго плана". Октавия на церемонию пришла в роскошном пышном платье, а в соцсетях показала подготовку к красной дорожке.

Допис, поширений Octavia Spencer (@octaviaspencer) 4 Бер 2018 р. о 3:05 PST