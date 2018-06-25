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Как звезды отпраздновали Pride Parade 2018: яркие фото с улиц Нью-Йорка

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Pride Parade 2018 в Нью-Йорке
Pride Parade 2018 в Нью-Йорке / 24 канал

Каждый год в июне тысячи людей отмечают Pride Parade, на котором выражают поддержку ЛГБТ-сообществам. В США на улицы городов вышло множество звезд, которые надели яркие вещи в цветах радуги и призывали других присоединяться к маршу.

Вчера на Пятой авеню в центре Нью-Йорка можно было встретить большое количество знаменитостей – артистов, моделей и звезд Голливуда. Среди нескольких тысяч собравшихся можно было увидеть рекордсменку по количеству побед на Уимблдонском турнире, а также активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте, – 74-летнюю Билли Джин Кинг.

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Звезды выкладывали в соцсетях яркие фото с марша и в своих домах, делали макияжи и прически в символических цветах и просто общались с представителями ЛГБТ-сообществ. Предлагаем взглянуть, кто отметил День достижения толерантного отношения и равноправия независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Стоит добавить, что Pride-парады ежегодно проходят на всех континентах более чем в 50 странах мира, включая такие консервативные страны, как Китай, Индия, Ливан, Венесуэла и Турция.


Певица Леди Гага


Актриса Синтия Никсон 

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Спортсменка Билли Джин Кинг


Дизайнер Александр Ванг (справа)


Активистка Эмма Гонсалес


Модель Хайди Клум


Модель Жозефин Скривер

Звезды, которые не присутствовали на параде в Нью-Йорке, поздравили своих фанатов с праздником в соцсетях.


Модель Ирина Шейк


Аактриса и модель Кейт Хадсон


Дизайнер Марк Джейкобс


Певица и актриса Дженнифер Лопес


Модель Кайя Гербер


Модель Белла Хадид

Теги: LifeStyle Музыка Мода Новости США Ирина Шейк Нью-Йорк Леди Гага Дженнифер Лопес Кайя Гербер Белла Хадид Голливуд ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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