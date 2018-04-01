Как звезды поздравили украинцев с Вербным воскресеньем: фото
Популярные украинские звезды не обошли вниманием предпасхальный праздник – Вербное воскресенье. На страницах в Instagram они распространили сообщения, которыми приветствовали поклонников.
Украинцы получили оригинальные поздравления с праздником от любимых звезд. С Вербным воскресеньем подписчиков поздравили как из Украины, так и из-за границы.
Читайте также: Вербное воскресенье 2018: дата праздника, что можно и нельзя делать в этот день
Леся Никитюк
Знаменитая телеведущая Леся Никитюк поздравила поклонников с праздником, находясь на отдыхе во Флоренции. Поскольку Вербное воскресенье пришлась на 1 апреля, звезда рассказала, почему она не любит День смеха.
Не я бью, верба бьет. С праздником вас, дорогие люди. А еще сегодня 1 апреля ... День, когда все шутят и подкалывают друг друга. Но для меня это ужасный праздник. 22 года назад в этот день, мне сказали, что моя любимая бабушка умерла, а я долго думала, что это шутка ...,
– поделилась Леся Никитюк.
Ольга Цибульская
Телеведущая и певица Ольга Цибульская также поздравила всех поклонников, добавив семейное фото с сыном.
Читайте также: Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Тина Кароль
Певица Тина Кароль, которая также является звездным тренером на проекте "Голос страны", лаконично написала поздравление с праздником.
Dzidzio
Популярный актер и певец Dzidzio поздравил украинцев, добавив фотографию с глянцем с его изображением и вербой.
Анна Седакова
Экс-участница группы "ВИА Гра" поделилась милым поздравлением с поклонниками. В заметке Анна Седакова объяснила, почему праздник настолько особенный для христиан.
Сергей Бабкин
Музыкант и звездный тренер "Голоса страны" опубликовал милое сообщение с поздравлением. Сергей Бабкин отметил, что это замечательный день, который свидетельствует о том, что весна совсем скоро наступит в Украине и сердцах каждого гражданина.