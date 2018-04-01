Как звезды поздравили украинцев с Вербным воскресеньем: фото

Популярные украинские звезды не обошли вниманием предпасхальный праздник – Вербное воскресенье. На страницах в Instagram они распространили сообщения, которыми приветствовали поклонников.

Украинцы получили оригинальные поздравления с праздником от любимых звезд. С Вербным воскресеньем подписчиков поздравили как из Украины, так и из-за границы.

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Леся Никитюк

Знаменитая телеведущая Леся Никитюк поздравила поклонников с праздником, находясь на отдыхе во Флоренции. Поскольку Вербное воскресенье пришлась на 1 апреля, звезда рассказала, почему она не любит День смеха.

Не я бью, верба бьет. С праздником вас, дорогие люди. А еще сегодня 1 апреля ... День, когда все шутят и подкалывают друг друга. Но для меня это ужасный праздник. 22 года назад в этот день, мне сказали, что моя любимая бабушка умерла, а я долго думала, что это шутка ...,

– поделилась Леся Никитюк.

Ольга Цибульская

Телеведущая и певица Ольга Цибульская также поздравила всех поклонников, добавив семейное фото с сыном.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 1 Кві 2018 р. о 1:55 PDT

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Тина Кароль

Певица Тина Кароль, которая также является звездным тренером на проекте "Голос страны", лаконично написала поздравление с праздником.

Dzidzio

Популярный актер и певец Dzidzio поздравил украинцев, добавив фотографию с глянцем с его изображением и вербой.

Анна Седакова

Экс-участница группы "ВИА Гра" поделилась милым поздравлением с поклонниками. В заметке Анна Седакова объяснила, почему праздник настолько особенный для христиан.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Кві 2018 р. о 2:24 PDT

Сергей Бабкин

Музыкант и звездный тренер "Голоса страны" опубликовал милое сообщение с поздравлением. Сергей Бабкин отметил, что это замечательный день, который свидетельствует о том, что весна совсем скоро наступит в Украине и сердцах каждого гражданина.