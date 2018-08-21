16:01
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как звезды развлекались на вечеринке Джей Ло после MTV Video Music Awards: фото

70 Читати новину українською
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / 24 Канал

Дженнифер Лопес устроила настоящий праздник после музыкальной церемонии MTV Video Music Awards 2018 в Нью-Йорке. На частную вечеринка артистка пригласила своих лучших друзей, которые весело развлеклись после напряженного вечера.

Главными звездами вечеринки под названием "Jennifer Lopez's MTV VMA's Vanguard Award Celebration at Beauty & Essex", конечно же, были Дженнифер Лопес и ее возлюбленный бойфренд Алекс Родригес. Пара не стеснялась демонстрировать свои теплые чувства друг к другу и забавлять гостей события. На стене большого заведения висела надпись из белых шариков "Yasss JLO", а весь антураж вечеринки был очень стильным и по-настоящему роскошным.

Читайте также: Закулисье MTV Video Music Awards 2018: как звезды готовились к церемонии в Instagram

Обладательница статуэтки MTV Video Music Awards в категории "Лучшая коллаборация" и номинантка в "Лучшем латиноамериканском видео" примерила для праздник облегающий комбинезон в золотисто-голубой гамме. Наряд прекрасно подчеркивал ее стройные формы, а образ завершал широкий черный пояс на талии, стильные очки, сумочка и украшения. Возлюбленный Джей Ло надел соблазнительную черную рубашку и брюки такого же цвета.


Алекс Родригес и Дженнифер Лопес


Дженнифер Лопес

Читайте также: Лучшие платья на красной дорожке MTV Video Music Awards 2018: фото

На вечеринке также присутствовали такие звезды, как Винни Дарк, Тиффани Геддиш, Mette Towley, Жкюель Кнайт, Лиам Пейн, Игги Азалия, Оливия Манн, Киган-Майкл Ки, Elisa Pugliese и много других. Все они много танцевали, общались и пили освежающие коктейли.


Вечеринка Джей Ло


Mette Towley в лимонном платье в центре внимания вечеринки


Mette Towley и Жкюель Кнайт


Зажигательная Тиффани Геддиш


Тиффани Геддиш и Киган-Майкл Ки (слева)


Винни Харлоу и Лиам Пейн


Игги Азалия


Оливия Манн


Киган-Майкл Ки и Elisa Pugliese

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сегодня, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
сегодня, 13:05 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
2702
6 самых интересных новых профессий будущего
сегодня, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
сегодня, 11:05 Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
Євгенія Мазур
В Украине запретили известный антисептик
сегодня, 10:21 В Украине запретили известный антисептик
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук