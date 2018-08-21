Как звезды развлекались на вечеринке Джей Ло после MTV Video Music Awards: фото

Дженнифер Лопес устроила настоящий праздник после музыкальной церемонии MTV Video Music Awards 2018 в Нью-Йорке. На частную вечеринка артистка пригласила своих лучших друзей, которые весело развлеклись после напряженного вечера.

Главными звездами вечеринки под названием "Jennifer Lopez's MTV VMA's Vanguard Award Celebration at Beauty & Essex", конечно же, были Дженнифер Лопес и ее возлюбленный бойфренд Алекс Родригес. Пара не стеснялась демонстрировать свои теплые чувства друг к другу и забавлять гостей события. На стене большого заведения висела надпись из белых шариков "Yasss JLO", а весь антураж вечеринки был очень стильным и по-настоящему роскошным.

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Обладательница статуэтки MTV Video Music Awards в категории "Лучшая коллаборация" и номинантка в "Лучшем латиноамериканском видео" примерила для праздник облегающий комбинезон в золотисто-голубой гамме. Наряд прекрасно подчеркивал ее стройные формы, а образ завершал широкий черный пояс на талии, стильные очки, сумочка и украшения. Возлюбленный Джей Ло надел соблазнительную черную рубашку и брюки такого же цвета.



Алекс Родригес и Дженнифер Лопес



Дженнифер Лопес

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На вечеринке также присутствовали такие звезды, как Винни Дарк, Тиффани Геддиш, Mette Towley, Жкюель Кнайт, Лиам Пейн, Игги Азалия, Оливия Манн, Киган-Майкл Ки, Elisa Pugliese и много других. Все они много танцевали, общались и пили освежающие коктейли.



Вечеринка Джей Ло



Mette Towley в лимонном платье в центре внимания вечеринки



Mette Towley и Жкюель Кнайт



Зажигательная Тиффани Геддиш



Тиффани Геддиш и Киган-Майкл Ки (слева)



Винни Харлоу и Лиам Пейн



Игги Азалия



Оливия Манн