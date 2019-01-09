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      Как звучит окончание Первой мировой войны: музыканты возобновили графическую запись

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      Как звучит окончание Первой мировой войны
      Как звучит окончание Первой мировой войны / www.theguardian.com

      Музыканты Дэвид и Питер Бревис из Великобритании возобновили последние мгновения Первой мировой войны, когда смолкли пушки и было объявлено о перемирии.

      Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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      Брать Бревис на основе документа "Конец войны", который изображает точную минуту прекращения военных действий, воссоздали последние звуки Первой мировой войны. Благодаря современным технологиям фотографические записи звука удалось превратить в аудиозапись. Музыканты отметили, что слушатели смогут почувствовать вибрацию снарядов, которие затихают.

      Знімок звукових коливань
      Снимок звуковых колебаний "Конец войны"

      Эта фотография из Имперского военного музея показывает точную минуту прекращения военных действий. Раньше такие снимки делали для определения координат вражеской артиллерии и использовали, как один из методов звуковой разведки. За линией фронта размещались шесть микрофонов, каждый из которых был подключен в тонкой проволоке. Проволока начинал двигаться, когда микрофон улавливал звук, и отбрасывала тень на фотопленку.

      Свой проект братья Бревис посвятили столетию со дня окончания Первой мировой войны, а в январе проведут два перформанса, основанных на их интерпретации артефакта.

      Теги: Война Великобритания Музыка
      Источник: 24 Канал
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