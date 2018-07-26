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Как звучит Солнце: NASA обнародовало аудиозапись

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Как звучит Солнце
Как звучит Солнце / Фото из открытых источников

Ученые превратили в звук колебания и вибрации в атмосфере Солнца, записанные с помощью космической обсерватории SOHO. Отныне движение ближайшей к нам звезды через 40 дней можно послушать.

Полутораминутный аудиофайл опубликовали на сайте NASA.

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Солнце, как и любая другая звезда, чувствует колебания, которые называют "звездотрясением". Особенно мощные толчки происходят на некоторых переменных звездах, где периодически меняется режим горения термоядерного горючего, и они могут резко раздуваться и опадать. Солнце тоже чувствует колебания, хотя и меньшего масштаба - наблюдение за распространением этих колебаний, как и в случае с землетрясениями, позволяет ученым судить о внутренней структуре звезды, о процессах, связанных с циклом солнечной активности.

​Коливання швидкості обертання Сонця в залежності від глибини

Колебания скорости вращения Солнца в зависимости от глубины


Главный способ измерения колебаний Солнца – фиксация изменения расширения светлых или темных полос в оптическом диапазоне. Один из приборов на борту космической солнечной обсерватории – Michelson Doppler Imager (MDI), способный "чувствовать" скорости сдвига на Солнце до нескольких метров в секунду. С его помощью ученые фиксировали, например, различия в скоростях вращения различных областей Солнца, волны, связанные с появлением и исчезновением очагов образования гранул.

Швидкість руху приповерхневих шарів Сонця

Скорость движения приповерхностных слоев Солнца

Александр Косович из Стэнфордского университета превратил данные, собранные MDI, в звук. Для этого он вывел среднее арифметическое всех значений для всего солнечного диска, убрал эффекты, связанные с движением самого космического аппарата, артефакты, шумы, связанные с настройкой приборов. Затем он отфильтровал данные по частоте и ускорил в 42 тысячи раз, чтобы колебания оказались в диапазоне частот, доступном человеческому уху.

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Как звучит Солнце – слушайте аудио

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Теги: Техно Солнце Космос
Источник: 24 Канал
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