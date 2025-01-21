Китай, мемкоин и TikTok: как второй приход Трампа к власти уже меняет мир крипты и технологий

Еще до своей инаугурации 20 января избранный президент США Дональд Трамп начал менять очертания технологического ландшафта. Он пообещал отсрочить запрет китайской платформы TikTok, который должен был вступить в силу 19 января 2025 года. Также Трамп предложил, чтобы США получили 50% собственности в совместной компании, что позволило бы "спасти TikTok" и обеспечить его пребывание в хороших руках. После этих заявлений компания TikTok сообщила о возобновлении работы в США.

Кроме того, за несколько дней до инаугурации Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты под названием $TRUMP, которая быстро приобрела популярность. Эта мем-криптовалюта, размещенная на блокчейне Solana, достигла рыночной стоимости в более 9 миллиардов долларов. Однако не обошлось без нюансов – 80% токенов $TRUMP контролируются аффилированными с Трампом организациями, что может привести к конфликту интересов.

Относительно отношений президента США с Китаем, одним из лидеров технологических рынков мира, присутствие вице-президента КНР Хань Чжэня на инаугурации Трампа может свидетельствовать о теоретической возможности определенной "оттепели" между странами. Планируется и непосредственный контакт между лидерами США и КНР.

О том, как Дональд Трамп влияет на технологический мир в начале своего второго срока – читайте в материале 24 Канала.

"Качели" с TikTok

С 18 января компания ByteDance, владелица TikTok, решила опередить федеральный запрет и заблокировала TikTok в США, также удалив его из App Store и Google Play. При попытке открыть приложение американские пользователи видели сообщение о недоступности из-за принятия закона, запрещающего TikTok. ByteDance также удалила приложения Lemon8 и CapCut из американских магазинов приложений.

Сообщение о блокировке TikTok в США / Скриншот PCMag

В то же время в сообщении компания выразила надежду, что избранный президент Дональд Трамп будет работать над восстановлением доступа после вступления в должность.

Трамп все-таки оправдал надежды – позже он объявил о намерении подписать исполнительный указ, который отсрочит запрет TikTok. Этот шаг, по его словам, позволит договориться об условиях, которые обеспечат национальную безопасность США.

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Также избранный президент призвал Google и Apple вернуть приложения ByteDance в свои магазины, заверив, что "никакой ответственности за это не будет". Он также предложил создать совместное предприятие, где Соединенные Штаты получат половину собственности.

Американцы заслуживают увидеть нашу захватывающую инаугурацию в понедельник, а также другие события и обсуждения,

– написал Трамп на Truth Social.

Трамп также заявил, что "без одобрения США TikTok не будет, а с одобрением он будет стоить сотни миллиардов, а возможно, и триллионы".

Однако реализация такого указа вызывает сомнения, поскольку запрет TikTok закреплен законом. Президент может отложить его выполнение на 90 дней, если сделка будет близкой, но ByteDance отказывается продавать TikTok.



Трамп также может попросить министерство юстиции не выполнять закон, но решатся ли Apple и Google вернуть TikTok в свои магазины – неизвестно.

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Ожидаемо, что после заявлений Трампа TikTok в США начал восстанавливаться. В компании назвали заявления Трампа "мощной поддержкой Первой поправки (о свободе слова) и противодействием цензуре". Компания планирует сотрудничать с Трампом над долгосрочным решением для сохранения TikTok в США. Хотя сообщение о закрытии больше не появляется, сейчас приложение отображает "Нет соединения с интернетом" и еще не вернулось в App Store или Google Play.

Уже после инаугурации Трамп подписал указ, который откладывает запрет TikTok на 75 дней. Трамп объяснил, что решение об отсрочке позволит его администрации взвешенно оценить национальные риски безопасности и избежать внезапного закрытия платформы, которую используют миллионы американцев.



Новый президент также отметил, что изменил свое отношение к TikTok, поскольку сам воспользовался платформой, и считает, что проблема передачи данных молодежи в Китай является менее существенной, чем другие вызовы.

Мемкоин от Трампа и национальный резерв биткоинов

За несколько дней до своей инаугурации избранный президент Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – "мемкоина" под названием $TRUMP. Интересно, что этот токен, созданный на блокчейне Solana, смог быстро привлечь внимание инвесторов и достиг рыночной капитализации более 9 миллиардов долларов, пишет WSJ.

Интересно! 78-летний магнат увлекся криптоиндустрией совсем недавно – во время президентской кампании в прошлом году. В июле он был хедлайнером биткоин-конференции, где пообещал сделать из США криптостолицу мира.

Однако есть обратная сторона токена – 80% $TRUMP контролируются организациями, аффилированными с Trump Organization, брокерским конгломератом Трампа. Следовательно, вырисовывается конфликт интересов. Кроме того, жена избранного президента, Мелания Трамп, также запустила собственный мемкоин под названием $MELANIA, который достиг рыночной капитализации 7,4 миллиарда долларов. В то же время оба коина за день после инаугурации показали резкое падение. По данным Coinmarketcap, капитализация $TRUMP упала до более 6 миллиардов долларов, а мемкоин Мелании Трамп – до 770 миллионов долларов по состоянию на утро 21 января. Падение курса продолжается.

Запуск $TRUMP происходит на фоне роста стоимости биткоина, который недавно превысил отметку 100 000 долларов, что частично связывают с ожиданиями благоприятной криптовалютной политики новой администрации.

Но даже сторонники Трампа не в восторге от запуска мемкоина. "Абсолютно абсурдно, что он сделал это. Они открывают новые глубины идиотизма с запуском мемкоина", – приводит Politico слова Ника Картера, партнера-основателя криптоинвестиционной компании Castle Island Ventures, который описывает себя как "откровенного и явного" сторонника Трампа.

Вашингтонский лоббист, мнение которого Politico приводит анонимно, считает, что это "ужас для индустрии, которая уже пытается доказать, что мы не шайка торгашей и мошенников".

Однако планы Трампа гораздо масштабнее просто мемкоина. По информации источников Bloomberg, Дональд Трамп планирует издать исполнительный указ, который предоставит сфере криптовалют национальный приоритет. Говорится о более глубокой интеграции отрасли с правительством. Также планируется создать криптоконсультативный совет для защиты приоритетов политики отрасли, сообщили собеседники.

Трамп обладает мощной поддержкой криптоиндустрии. Несколько криптокомпаний, в частности Coinbase и Ripple, сделали пожертвования инаугурационному комитету Трампа в течение месяцев перед инаугурацией. А 18 января провели даже "инаугурационный бал".

Исполнительный указ Трампа кардинально изменит американскую криптосферу, которая была объектом расследований во времена администрации президента Джо Байдена после ряда резонансных случаев мошенничества, в том числе банкротства биржи FTX. За последние годы федеральные агентства, в частности комиссия по ценным бумагам и биржам, возбудили более 100 исков против сектора, а банковские регуляторы усложнили работу криптокомпаний.

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По информации источников, все еще обсуждается вопрос о включении в исполнительный указ для всех государственных учреждений по пересмотру политики в отношении цифровых активов и прекращении любых судебных процессов, связанных с криптовалютой. Говорится об исках против криптобиржи Binance и стартапа Ripple Labs.

Важно! Также Трамп рассматривает создание национального резерва биткоинов, который будет охватывать имеющиеся государственные запасы крупнейшей в мире криптовалюты. По данным аналитической компании Arkham, правительство США сейчас хранит биткоины на сумму почти 20 миллиардов долларов, конфискованные в рамках разных расследований.

Указ может быть готов в ближайшее время после инаугурации Дональда Трампа.

Что с искусственным интеллектом в политике Трампа

Дональд Трамп в свой первый день в должности отменил указ своего предшественника Джо Байдена, принятый в 2023 году, который был направлен на снижение рисков, связанных с искусственным интеллектом, пишет Reuters.

Указ Байдена обязывал разработчиков систем ИИ, которые потенциально могли представлять угрозу для национальной безопасности, экономики, здоровья или безопасности страны, предоставлять правительству США результаты тестирований в соответствии с положениями Закона об оборонном производстве перед тем, как эти системы станут доступными для общественности.

Также документ требовал от федеральных агентств разработки стандартов для таких тестирований, учитывая риски в сферах, связанных с химической, биологической, радиологической, ядерной и кибербезопасностью. Основной целью указа было создание механизмов защиты в условиях стремительного развития ИИ и возможных негативных последствий его внедрения.

В программе Республиканской партии 2024 года сказано, что указ Байдена сдерживает инновации в сфере ИИ. Республиканцы выступают за развитие искусственного интеллекта, ориентированного на свободу слова и благо человечества,

– говорится в указе Трампа.

Китай и США: новая спираль отношений

Экономическая ситуация в мире в начале второй каденции Трампа существенно отличается от времен первой. Последствия пандемии, война России против Украины и торговая война с Китаем вызвали изменения в глобальной экономике, последствия которых ощущаются до сих пор.

Пекин внимательно следить за развитием событий, поскольку Трамп пообещал ввести тарифы до 60% на китайский импорт, частично как ответ на поток фентанила из Китая в США, пишет The Guardian. Хотя конкретные детали политики Трампа в отношении Китая еще не объявлены, Китай заранее готовился к возможному повышению тарифов, укрепляя торговые отношения с меньшими экономиками и перемещая цепи поставок в третьи страны, в частности в Россию.



В 2024 году двусторонняя торговля между Китаем и Россией достигла рекордных 237 миллиардов долларов.

В то же время из-за слабого внутреннего спроса и структурной перестройки основных отраслей экономика Китая стала более зависимой от экспорта, чем в 2017 году. Экономика Китая растет медленнее, чем во время первого срока Трампа. В 2016 году официальный рост ВВП составлял 6,7%, что уже тогда считалось рекордным замедлением. В 2024 году правительство сообщило о росте на 5%, что соответствует официальной цели.

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Экономисты давно утверждают, что фактические показатели роста Китая могут быть ниже официальных данных. Аналитики исследовательской компании Rhodium подсчитали, что фактический рост за прошлый год составил лишь 2,4%. Специалисты, опрошенные Reuters, оценили рост ближе к официальной цифре – 4,9%.

Одним из положительных аспектов экономики Китая за последнее десятилетие стал стремительный рост зеленых технологий. Благодаря природным ресурсам и поддержке правительства, отрасли чистой энергии, такие как производство электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей, достигли значительного успеха.

В 2017 году Китай произвел около 800 000 электромобилей. В первые 11 месяцев 2023 года это число выросло до 11,4 миллиона.



Для сравнения, в 2024 году американская Tesla продала 658 102 электромобиля в Китае, что на 9% больше по сравнению с 603 664 единицами в 2023 году. При этом глобальные продажи Tesla в 2024 году снизились на 1%.

По оценкам Центра исследований энергии и чистого воздуха, инвестиции в солнечную энергетику, батареи и электромобили обеспечили 40% роста ВВП в 2023 году, подобная доля прогнозируется и на 2024 год.

На фоне такой ситуации накануне инаугурации Трампа состоялась встреча вице-президента Китая Хань Чжэна с Илоном Маском в роли гендиректора Tesla, о чем сообщило китайское госмедиа "Синьхуа".

Во время разговора Хань призвал Маска "поддерживать укрепление экономических и торговых связей между двумя странами" и пригласил американские компании, в частности Tesla, "воспользоваться преимуществами экономического роста Китая". По данным "Синьхуа", Маск ответил, что Tesla готова расширять инвестиции и сотрудничество с Китаем. Хань Чжэн также встретился с представителями американо-китайского бизнес-совета и Торговой палаты США.

Для Китая начало новой каденции Трампа может стать "окном возможностей", которое не допустит новой торговой войны. Об определенной оттепели уже свидетельствуют возвращение TikTok после непродолжительной блокировки и встречи между китайскими и американскими представителями накануне инаугурации. Однако будущее во мгле – касательно других вопросов, которыми занимается Трамп, включая Украину.