Есть основания считать, что Украина выходит из экономического кризиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По словам главы Минфина, тяжелыми месяцами были апрель и май 2020 года, а вот в июне уже экономические процессы запустились.

Кризис в Украине состоит из двух частей. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Интересно Украина выходит из экономического кризиса, – министр финансов

Он объяснил, что одна часть – это непосредственные экономические потери, связанные с карантином. То есть закрытие отдельных секторов экономики, которым было запрещено работать. И ограничения, которые не позволяли работать даже тем, кто не имел прямого запрета. Например, меньшим предприятиям было сложно из-за закрытия общественного транспорта.

Директор Центра экономической стратегии сообщил, когда начали открываться сектора и появилась возможность пользоваться общественным транспортом, – экономическая ситуация начала налаживаться.

Сейчас мы уже должны смотреть, что будет второй составляющей этого кризиса. Это то, что в большей степени зависит от глобальной ситуации. Насколько будет велик спрос на украинскую продукцию заграницей. В условиях, когда экономика мира очень сильно затормозила,

– объяснил Глеб Вышлинский.

Он рассказал, что есть часть экономики, которая пока в полной мере восстановиться не может. Это касается транспорта, туризма, развлечений, культуры – то, что связано с большим скоплением людей.

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"Я думаю, что такого тотального карантина мы больше не увидим. Уже сейчас имеют опыт, что вирус распространяется так называемыми кластерами, то есть локальными вспышками. Так не только в Украине, но и в других странах. Это будет создавать неприятное давление на экономику в плане того, что инвестиционные проекты будут заморожены", – добавил Глеб Вышлинский.