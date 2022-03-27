Спасатели всю ночь тушили пожар. Поэтому из-за этого сейчас ситуация с горючим не лучшая. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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Ситуация с горючим не является перфектной, но наши АЗС делают все возможное,

– подчеркнул глава города.

Он отметил, что город функционирует и все службы работают. Конечно, есть определенные сложности, но, по словам Садового, это ожидаемо от россиян.

Можно ли заправиться

На вопрос журналистки, можно ли сейчас в Львове заправиться, к примеру, А-95 бензином, Садовый ответил, что очень много топлива уничтожили. По состоянию на вчера, 26 марта, система еще работала, сегодня – ситуация может измениться.

Вместе с тем, для функционирования государственных служб, органов местного самоуправления и транспорта – проблем нет. Но для горожан какое-то время могут быть определенные временные неудобства.

Однако заверил – врагу не удастся дезорганизовать нас. Нам остается сконцентрировать все силы на том, чтобы наши военные могли качественно воевать, а все сервисы – работать.

Обратите внимание! Накануне сообщалось, что нефтебаза во Львове, которую накануне обстреляли ракетами россияне, полностью разрушена.

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