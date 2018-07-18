Какая авиакомпания стала лучшей в 2018 году: неожиданные результаты исследования

Престижная исследовательская компания SkyTrax, расположенная в Великобритании, опубликовала рейтинг лучших авиакомпаний мира за 2018 год. Независимые аналитики подвинули прошлогоднего лидера – Qatar Airways – на 2 место

Об этом говорится на официальном сайте SkyTrax.



По словам уважаемых аналитиков, среди пассажиров со всего мира был проведен опрос. Респондентами стали более 20 миллионов человек из 100 стран. Согласно их ответам, исследователи составили рейтинг лучших авиаперевозчиков и наградили отличиями.

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Подсчеты представителей SkyTrax предоставили первенство авиакомпании Singapore Airlines. Перевозчик получил награды как авиакомпания с лучшими местами в первом классе. Кроме этого, Singapore Airlines получили несколько наград за лучшие лаунж-зоны в Азии для пассажиров бизнес и первого класса.

Допис, поширений Good News from Southeast Asia (@seasiaig) 17 Лип 2018 р. о 5:24 PDT

В то же время аналитики создали список лучших авиаперевозчиков Европы. Победу в этом рейтинге получила компания Lufthansa. В тройку лучших также вошли Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.



Кроме этого, аналитики оценили сервис и отзывы о лаукост-компаниях. Возглавила рейтинг компания AirAsia, а европейский список – Norwegian. В пятерку лучших в Европе вошел и популярный среди украинцев Ryanair.

Рейтинг лучших лоукост-авиакомпаний в Европе в 2018 году:

1. Norwegian

2. EasyJet

3. Eurowings

4. Ryanair

5. Jet2.com

6. Vueling Airlines

7. WOW Air

8. АirBaltic

9. Wizz Air

В целом исследование охватило более 330 авиакомпаний. Его результаты проверили независимые эксперты и признали, что рейтинги составлены беспристрастно и в соответствии со всеми международными нормами.