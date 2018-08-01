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Какая диета замедляет процесс старения

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Какая диета замедляет процесс старения
Какая диета замедляет процесс старения / Фото из открытых источников

Со слов диетологов, кетогенная диета имеет немало преимуществ, в частности, такой рацион замедляет старение.

Кетогенная диета была разработана с целью локализации и лечения эпилептических приступов у детей, и она действительно доказала свою эффективность, передает Spacecoastdaily.

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Потом такой режим питания стали использовать спортсмены. Диетологи из США подчеркнули, что кетогенная диета является лучшим способом быстро сбросить лишний вес и "заморозить" процессы старения в организме.

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Кетогенная диета замедляет процесс старения

Диета включает разные источники жиров, ограничение углеводов и умеренное потребление белка. Медики уверяют, что при такой диете организм получает энергию благодаря переработке жировых ресурсов, что приводит к снижению содержания жира в теле в целом.

В рацион кетогенной диеты входят: куриное мясо, бульоны, овощи, грибы, сметана и сыр, яйца и авокадо. Также нужно не забывать достаточно пить обычной воды.

Важно, чтобы потребление углеводов в сутки составляло не более 35-50 граммов. А белок надо есть из расчета – до 1,5 г на килограмм веса.

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Ожирение Здоровое питание Долголетия Диеты
Источник: 24 Канал
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