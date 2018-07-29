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Какая еда поможет снизить риск сердечных заболеваний на 40%

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Ягоды снижают риск сердечных заболеваний на 40%
Ягоды снижают риск сердечных заболеваний на 40% / unsplash.com

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, известные как антоцианы (пигменты), существенно снижают риск заболеваний сердца.

Об этом заявили ученые из Университета Восточной Англии, передает Сosmo.

Эти антоцианы улучшают плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление. Это подтвердили результаты 25 исследований.

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По словам ученых, 1-2 порции черники, малины или клубники в течение дня обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов. А это снижает риск смерти от сердечных заболеваний на целых 40%.

Жменя ягід допоможе зменшити ризик серцевих захворювань на 40%

Горсть ягод поможет уменьшить риск сердечных заболеваний на 40%

Что интересно, антоцианы более ощутимо влияют на молодой организм, чем на людей старшего возраста. Кроме того, исследования показали связь между низким потреблением фруктов и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, несбалансированная и скупая на микроэлементы диета является основной причиной летальных исходов из-за болезни сердца во всем мире.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Здоровье Медицина Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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