Какая еда поможет снизить риск сердечных заболеваний на 40%

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, известные как антоцианы (пигменты), существенно снижают риск заболеваний сердца.

Об этом заявили ученые из Университета Восточной Англии, передает Сosmo.



Эти антоцианы улучшают плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление. Это подтвердили результаты 25 исследований.

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По словам ученых, 1-2 порции черники, малины или клубники в течение дня обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов. А это снижает риск смерти от сердечных заболеваний на целых 40%.

Горсть ягод поможет уменьшить риск сердечных заболеваний на 40%



Что интересно, антоцианы более ощутимо влияют на молодой организм, чем на людей старшего возраста. Кроме того, исследования показали связь между низким потреблением фруктов и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



В частности, несбалансированная и скупая на микроэлементы диета является основной причиной летальных исходов из-за болезни сердца во всем мире.

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