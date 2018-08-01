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Какая фирменная оболочка смартфонов самая лучшая: опубликовали рейтинг

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Какая фирменная оболочка смартфонов самая лучшая
Какая фирменная оболочка смартфонов самая лучшая / Фото из открытых источников

В погоне за производительностью своих смартфонов разработчики не только наращивают мощность железа, но и модифицируют операционную систему. Разработчики бенчмарка Master Lu Benchmark протестовали свежие версии наиболее популярных графических оболочек и обнародовали рейтинг их производительности, который, к слову оказался довольно неожиданным.

Об этом сообщает Gizguide.

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Все протестированные устройства оценивались по ряду параметров: скорость включения смартфона, загрузки веб-страниц, копирования файлов и других повседневных операций. Кроме того, измерялась скорость анимации при использовании рабочего стола и прокрутки фотографий в галерее. Разумеется, не обошлось и без измерения производительности отдельных приложений. На основании полученных данных и был составлен сводный рейтинг производительности популярных графических оболочек на базе Android.

ТОП-10 фірмових оболонок для смартфонів
ТОП-10 фирменных оболочек для смартфонов

Первое место получила Hydrogen OS, под управлением которой работают смартфоны марки OnePlus. EMUI от Huawei заняла вторую ступеньку виртуального пьедестала почета, а замыкает тройку лидеров Smartisan OS, которая устанавливается на устройства одноименного бренда.

Фірмова оболонка Hydrogen OS
Фирменная оболочка Hydrogen OS

Популярная MIUI, разработанная компанией Xiaomi, смогла занять лишь четвертую строчку рейтинга, опередив детище Oppo под названием Color OS. Примечательно, что лишь на шестой позиции расположилась корейская операционка от Samsung – Experience, которая смогла обогнать чистый Android, установленный на смартфонах линейки Google Pixel.


Фирменная оболочка MIUI​

Замыкают ТОП-10 самых производительных модификаций Android HTC Sense, Vivo FunTouch OS и Nubia UI.

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Понятно, что тестирование носит скорее информационный характер: полный список испытаний авторы рейтинга так и не опубликовали. Но, возможно, разработчики учтут результаты тестирования в дальнейших обновлениях, чтобы сделать свои графические оболочки еще быстрее.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Смартфоны Huawei Xiaomi Android
Источник: 24 Канал
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