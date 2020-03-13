Какая Хургада, какая Турция, – Кулеба призвал украинцев не вестись на горящие туры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских граждан не вестись на горячие рекламные предложения туристических компаний. По его словам, стоит отказаться от путешествий, пока мир лихорадит от коронавируса.

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами. Про це він заявив в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера". Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями, для того щоб вони себе цивілізовано поводили.

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Кулеба припустив, що туркомпанії все ж вдаватимуться до таких кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

Не час зараз наживатися на громадянах Тут мор по світу пішов. Не купуйтеся на ці дешеві тури гарячі,

– наголосив глава МЗС.

Відзначимо, що 17 березеня Україна закриє регулярне авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський закликав українців повернутися до цього часу додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигнуть цього зробити, повинні звернутися у консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами.



МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка: 24 Канал

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