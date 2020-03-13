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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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      00:57, 25 июля 2019
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      Какая Хургада, какая Турция, – Кулеба призвал украинцев не вестись на горящие туры

      - Читати новину українською

      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских граждан не вестись на горячие рекламные предложения туристических компаний. По его словам, стоит отказаться от путешествий, пока мир лихорадит от коронавируса.

      Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами. Про це він заявив в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера". Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями, для того щоб вони себе цивілізовано поводили.

      Радимо ознайомитись Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення МЗС

      Кулеба припустив, що туркомпанії все ж вдаватимуться до таких кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

      Не час зараз наживатися на громадянах Тут мор по світу пішов. Не купуйтеся на ці дешеві тури гарячі,
      – наголосив глава МЗС.

      Відзначимо, що 17 березеня Україна закриє регулярне авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський закликав українців повернутися до цього часу додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигнуть цього зробити, повинні звернутися у консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами.


      МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка: 24 Канал

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
      • У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.
      • Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине МИД Украины Коронавирус Covid-19 Туристический бизнес Дмитрий Кулеба – новости Новости Украины Новости политики
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