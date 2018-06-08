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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Какая косметика будет полезной на рабочем столе

48 Читати новину українською
Какая косметика нужна на рабочем столе
Какая косметика нужна на рабочем столе / stocksnap.io

Если вы работаете в офисе, этот список средств для красоты стоит держать на своем рабочем столе.

Крем для рук

Часто в офисах повышенная сухость воздуха, от чего страдает наша кожа. Поэтому крем для рук – средство первой необходимости на рабочем столе. Выбирайте товар, который хорошо впитывает кожа и не оставляет жирных следов на клавиатуре.

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Кремы для рук

Термальная вода

Это еще одно средство, которое поможет в борьбе с сухим воздухом. Термальная вода препятствует потере влаги, усиливает защитные функции кожи, устраняет покраснение и поддерживает правильный pH-баланс.

Средство для снятия лака

Хорошо иметь под рукой средство для быстрого снятия лака, когда ваш маникюр внезапно подвел вас.

Сухой шампунь

С сухим шампунем вы сможете быстро освежить укладку и вернуть объем волосам. Только не пользуйтесь им каждый день – держите небольшой флакон в ящике офисного стола для экстренных случаях.

Сухие шампуни в спрее

Матирующие салфетки

Матирующие салфетки прекрасно устраняют блеск и загрязнения с кожи, не растирая макияж.

Тушь и помада

Тушь и яркая помада –  незаменимый набор, который поможет быстро перевоплотиться, если вам, например, нужно пойти на свидание после работы.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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