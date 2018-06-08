Какая косметика будет полезной на рабочем столе
Если вы работаете в офисе, этот список средств для красоты стоит держать на своем рабочем столе.
Крем для рук
Часто в офисах повышенная сухость воздуха, от чего страдает наша кожа. Поэтому крем для рук – средство первой необходимости на рабочем столе. Выбирайте товар, который хорошо впитывает кожа и не оставляет жирных следов на клавиатуре.
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Кремы для рук
Термальная вода
Это еще одно средство, которое поможет в борьбе с сухим воздухом. Термальная вода препятствует потере влаги, усиливает защитные функции кожи, устраняет покраснение и поддерживает правильный pH-баланс.
Средство для снятия лака
Хорошо иметь под рукой средство для быстрого снятия лака, когда ваш маникюр внезапно подвел вас.
Сухой шампунь
С сухим шампунем вы сможете быстро освежить укладку и вернуть объем волосам. Только не пользуйтесь им каждый день – держите небольшой флакон в ящике офисного стола для экстренных случаях.
Сухие шампуни в спрее
Матирующие салфетки
Матирующие салфетки прекрасно устраняют блеск и загрязнения с кожи, не растирая макияж.
Тушь и помада
Тушь и яркая помада – незаменимый набор, который поможет быстро перевоплотиться, если вам, например, нужно пойти на свидание после работы.